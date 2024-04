La falta de incentivos para usar el transporte público.

¿Serán más pistas las que necesitamos construir para solucionar el tema de los tacos en diversos puntos de la conurbación de Cachapoal? Lo cierto es que necesitamos una mejor organización vial, pero si las autoridades se enfocan solo en incrementar las vías sin un plan de mejora del transporte público, estas rutas seguirán colapsando de tanto en tanto.

Hoy en día, no hay incentivos para usar el transporte público. En cambio, durante mucho tiempo se ha fomentado la compra de vehículos particulares para desplazarse por nuestras ciudades, con créditos flexibles y mejoras viales sin rutas exclusivas o preferenciales para el transporte público. Esto es una lástima, ya que el transporte público es una opción más eficiente, especialmente el transporte mayor, que puede transportar a 38 personas por el espacio que utilizan dos vehículos que, en la mayoría de los casos, solo son ocupados por dos pasajeros cada uno.

Hace años, veíamos cómo en la mayoría de los semáforos esperaban cientos de colectivos. Hoy en día, estos, al igual que el transporte mayor, son escasos debido a la falta de conductores o la preferencia de los pasajeros por los servicios de aplicaciones.

Una falta de renovación de las licitaciones, escaso control de las frecuencias e interminables tacos en las principales vías de las conurbaciones han generado que en las horas punta se tenga que esperar tres veces más en un recorrido.

Hoy en día, necesitamos medidas urgentes e inmediatas para mejorar los traslados en el transporte público y fomentar una integración general, esto para adelantarnos a los proyectos de generación de nuevas viviendas o simplemente para evitar que las rutas sigan colapsadas eternamente. No es posible pensar en políticas con el foco puesto solo en la próxima elección, una verdadera solución llevará tiempo y las autoridades que comiencen a trabajar en ella no tendrán el beneficio de cortar las cintas. Pero si no se empieza, nunca se terminará. Tal es el caso del necesario metro Rancagua-Machalí.

Esta situación no se ha provocado por falta de recursos, sino por falta de ideas de la autoridad, donde incluso los fondos de transporte, denominados comúnmente “espejo”, se han utilizado en parte en otros ítems que no han sido del área de transporte directo. Hacemos un llamado a la autoridad a definir soluciones más innovadoras y que nos ayuden a recuperar el tiempo perdido durante la década anterior

Anuncios

.