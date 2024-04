Participación social: un activo indispensable para la democracia.

La participación social emerge como un activo esencial para el funcionamiento de la democracia, una idea que ya Aristóteles planteaba en el siglo IV A.C. al describir al ser humano como un “animal político”. Nacemos y vivimos en comunidad. Necesitamos de los otros para la satisfacción de nuestras necesidades básicas, desde las más elementales hasta las más sofisticadas.

A lo largo de la historia hemos experimentado diferentes formas de organización política y social, pasando desde las monarquías absolutas que depositaban en la corona la representación de la deidad, hasta la autodeterminación de los pueblos precolombinos al sur de nuestro continente.

No obstante, podremos coincidir, o al menos espero no estar tan alejado a esa premisa, que la democracia en un Estado de derecho es el mejor sistema para convivir en sociedad. Si bien no es infalible (como ninguno otro conocido hasta ahora), nos otorga la oportunidad de participar en las decisiones que afectan nuestras vidas y comunidades. En el pensamiento más puro de John Locke, este afirmaba que la democracia tiene como punto de partida el poder de la comunidad.

El factor comunitario, en consecuencia, se convierte en un eje central no solo para nuestra supervivencia material, sino también para alcanzar la plenitud de la felicidad, lo cual, según los filósofos griegos, se logra a través de la práctica de la virtud (eudaimonia). Entonces ¿Cuál es la importancia de involucrarse en las decisiones que afectan a nuestra comunidad, considerando su impacto en nuestra supervivencia y felicidad? ¿Cómo se puede definir el ejercicio democrático en la práctica cotidiana?

Desde mi perspectiva, la participación debe ser el vehículo y también el sendero por el cual recorran nuestras existencias, y la democracia no debería limitarse al mero acto electoral. Lo que a mí me ocurre, mis problemáticas y mis anhelos, deben ser dialogados con el otro para superar los conflictos y alcanzar lo que nos mueve, conviviendo en nuestras legítimas diferencias. Es decir, deliberar en conjunto.

Por lo anterior, participación y democracia se entrelazan como hermanas, inseparables de la mano. Es hacer barrio y crear comunidad con nuestros amigos, compartir en juntas vecinales y desarrollarnos en agrupaciones culturales. Es dar mi opinión y escuchar la del resto. Es hacer valer mis derechos y fiscalizar a quienes nos representan. Es intentar alcanzar la felicidad, por ti y por mí. Por nosotros.

Anuncios

Ignacio A. Meriño Montero

Trabajador Social. Magíster en Psicología Social.

Presidente Consejo Provincial Cachapoal del Colegio de Trabajadoras/es Sociales de Chile A.G.