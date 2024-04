Campeonato Mundial de Windsurf en Chile: CHILE WORLD CUP

El viernes 12 de abril terminó con una aclamada ceremonia de premiación y clausura el CHILE WORLD CUP, campeonato que trajo a los mejores del mundo a encontrarse en la playa de Matanzas en la región de O´Higgins.

Durante 12 días se desarrolló este certamen, parte de un circuito internacional que se despliega en distintos países: Japón, Chile, Alemania, España, EEUU y Fiji.

El campeonato ha sido catalogado como “posiblemente el mejor evento en la historia del tour internacional de olas” por los mejores windsurfistas a nivel mundial; así está descrito en la página web de la PWA (professional windsurfers assosiation).

El evento contó por primera vez en Chile con una categoría de 5 estrellas, lo que entrega un alto ranking dentro del circuito, esto atrajo a más de 100 competidores de 17 países, los que se congregaron para participar en la CHILE WORLD CUP. Deportistas profesionales y aficionados se reunieron para disputar los mejores lugares y demostrar sus talentos.

Las condiciones naturales estuvieron perfectas para que se desplegaran las mejores demostraciones de los deportistas, contagiando a todo el público de entusiasmo y entretención.

Contó una cobertura mediática de alto alcance y tecnología, la trasmisión en vivo por livestreaming llegó a tener más de dos mil personas conectadas mientras ocurría la competencia y una amplia gama de publicaciones a nivel nacional e internacional.

El certamen contó con 8 categorías: Hombres Pro, Mujeres Pro, Junior Pro Boys, Junior Pro Girls, Junior Boys, Junior Girls, Open Am y Masters, lo que entregó mucho movimiento y emoción para todas las edades y niveles.

Los primeros lugares de la categoría PRO los obtuvieron Camille Juban (isla de Guadalupe) en Hombres y Lina Erpenstein (Alemania) en Mujeres.

Por su parte, los chilenos que llegaron al podio fueron: Iñaki Maturana en la categoría Pro Junior (2º lugar) y en la categoría Masters Felipe Wedeles (2º lugar), ambos representantes de la comuna de Navidad. Arnaud Frennet, de nacionalidad Belga pero radicado en Chile hace más de 20 años, obtuvo el primer lugar en la categoría Masters y Andrés Escobar llegó en primer lugar en Open Am. El chileno Loïc Harfagar, de 14 años alcanzó un 3º lugar en Junior.

También tuvieron una destacada participación los chilenos Andrés Tobar y Diego Fabres quienes llegaron a cuartos de final, mientras Alex Vargas hizo un sobresaliente recorrido hasta semifinales. Todos ellos pusieron en alto su representación como chilenos y como Navidaínos.

La categoría mujeres por primera vez en Chile contó con más de 20 concursantes, número muy por sobre los años anteriores, en donde 4 o 5 mujeres entraban al mar a competir en el circuito.

El acontecimiento deportivo no solo se enfocó en la competencia sino que también se llevaron a cabo una serie de actividades relacionadas, como visitas de los atletas a los diferentes establecimientos educacionales de la comuna, talleres de windsurf municipales para niños, limpiezas de playa con charlas medioambientales organizadas por la municipalidad de Navidad, encuentros escolares y activaciones culturales y recreativas en distintos locales ligados al turismo y comercio, lo que trajo una participación integral de los diferentes actores de la localidad de Matanzas y alrededores. En este contexto el cierre culminó con la presentación de banda local “Jaivón del Sabor”.

Dado el éxito del campeonato, Matanzas se posicionará nuevamente como destino del circuito del próximo año, manteniendo su categoría de 5 estrellas.

El campeonato puso a Chile en los ojos del mundo como un referente para la práctica de este deporte por sus condiciones de viento y olas pero también por su atractivo natural, su entorno y su gente.

La CHILE WORLD CUP estuvo organizada en colaboración por la PWA (professional windsurfer assosiation), la IWT (International Windsurfing Tour), Hotel Surazo, Fundación Olas Chilenas, Conatur (corporación de turismo y comercio de la comuna de Navidad) y contó con el patrocinio y auspicio de la Ilustre Municipalidad de Navidad.

“Chile World Cup es una iniciativa cofinanciada con fondos del F.N.D.R 8% del Gobierno Regional de O’Higgins y su Consejo Regional, a través de la Fundación Olas Chilenas”, y el aporte de las organizaciones internacionales PWA e IWT y la colaboración de auspiciadores.

“Estamos muy orgullosos y felices de haber colaborado con el financiamiento para la realización de este gran evento deportivo internacional en nuestro balneario de Matanzas, en Navidad”, manifestó el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya.

“Felicitamos a las y los organizadores y deportistas de alto nivel que participaron de esta fecha mundial de Windsurf, quienes pusieron a la Región de O’Higgins en los ojos de todo el mundo por sus bondades turísticas y hermosos escenarios deportivos”, agregó la máxima autoridad regional.

