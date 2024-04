“Estamos desbaratando un crimen organizado dedicado al cultivo millonario de marihuana”

En ediciones anteriores, les contamos del hallazgo de un cultivo de 4 mil 800 plantas de marihuana, el que fue desbaratado en la Región de O’Higgins, convirtiéndose en una de las mayores incautaciones en la región.

En este sentido, el Delegado Presidencial Regional, Fabio López, quien junto a Carabineros y Fiscalía, sostuvo que una denuncia segura, dan como resultado el desbaratamiento de una organización criminal con personas de nacionalidad china, que contaban con instalaciones de alta tecnología, en el sector Puente Alta, comino a Quinta de Tilcoco.

“Estamos frente a una de las incautaciones de cultivo de marihuana más importantes de los últimos tiempos en nuestra región, donde hay cerca de 5 mil millones de pesos involucrados, y que gracias a la labor de Carabineros y su organismo especializado que es el OS7, se dio este importante golpe al crimen organizado y, por lo tanto, estamos preocupados pero también ocupados, en ir desbaratando todas y cada una de estas bandas criminales que están operando en nuestra región”, adujo.

Agregó que “estamos en Quinta de Tilcoco, pero también se han hecho otros descubrimientos en Malloa, porque aquí hay un trabajo mancomunado que llevamos a cabo para atacar el crimen organizado”

Durante la incautación, la autoridad agradeció a Carabineros y al Ministerio Público, “cuya labor no termina hoy, sino que comienza cuando pasen este viernes a control de detención estos ciudadanos chinos. La investigación sigue su curso. Y se deben contar con todos los recursos desde Carabineros, porque es importante atacar el patrimonio de quienes cometen estos delitos. Aquí hay una organización criminal que se nota no solo por la plantación sino porque hay lavado de activos y queremos llegar a la cabeza para que no sigan operando en nuestra región”.