HORÓSCOPO DEL VIERNES 19 DE ABRIL.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Los astros te acompañan y te protegen más que nunca. Si tienes que tomar decisiones o ponerte a prueba por cualquier motivo, no te sentirás sólo del todo. Dispondrás de una fuerza y una calma fuera de lo común. Confía en tu capacidad.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

El momento es propicio para que establezcas prioridades, para que delimites a qué quieres dedicarte realmente en este curso que ahora comienza. Lo que lleves a cabo ahora tendrá repercusiones en el largo plazo, así que deberás enfocar tus energías en la dirección adecuada.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Si tienes sensaciones depresivas estos días es el momento de armase de valor y voluntad para salir del callejón. Una sorpresa en el trabajo te ayudará mucho a superar estos altibajos de ánimo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Las relaciones con el sexo opuesto tienden a complicarse en los terrenos más íntimos de las mismas, que no tiene por qué afectar al terreno de lo social o laboral. Es más, en este campo puedes encontrar aliados de mucho interés tus planes más inmediatos.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Concédete algún capricho porque a veces eres demasiado austero contigo mismo. Siempre dentro de la prudencia y la mesura que te caracteriza, es el momento de hacerte algún regalo. Si tienes pareja, mucho mejor si lo compartes.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Saborearás el éxito, el tuyo o el de otra persona. Un éxito que puede tener un referente personal o profesional, no está claro del todo. El caso es que estarás en la cima por un día, sólo o acompañado, pero en la cima. .

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Contarás con la intuición necesaria para solventar cualquier problema de trabajo que se te presente de forma rápida y eficaz. Evita enfrentamientos innecesarios con tus compañeros de casa y tendrás más éxito en las relaciones con ellos.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tenderás en este momento de tu semana a alternar el optimismo y la melancolía ante los restos pendientes. Trata de prestar más atención al lado positivo de las cosas, y no te preocupes tanto por las consecuencias de tus actos, sabes de sobra que cumplirás con tus objetivos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Modera tus impulsos y trata de no ejercer el abuso de autoridad con tu familia, porque ellos no tienen la culpa de tus encontronazos en el trabajo ni tus problemas en la calle. No eres una persona caprichosa ni injusta, y tampoco debes parecerlo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Deberás unir tu entusiasmo al de la persona que tienes enfrente para conseguir un ambiente divertido y cargado de emoción, de forma que hasta la tarea más aburrida pueda convertirse en un juego.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

En tus actividades cotidianas, te sentirás más disciplinado de lo que en ti es corriente. Esta circunstancia te servirá para desarrollar tus capacidades con mayor eficiencia. El de hoy es un día para realizar acciones que requieran atención en los detalles, y para manejar tecnología compleja.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Si aún no has sentido la llamada de Cupido, hoy puede ser un gran día para encontrar un amor, o al menos, para enamorarte. Puedes caer en cualquier caso en un estado de absoluto romanticismo.