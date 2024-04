¿Restricción vehicular como solución a los tacos?

Desde marzo a la fecha, con la vuelta de la normalidad post pandemia, con solo salir a la calle nos damos cuenta de que los tacos han aumentado de manera exponencial en Rancagua. No solo por el aumento del parque automotriz sino también por la falta de choferes que ha mermado la frecuencia de la locomoción colectiva.

Y esta “pesadilla” no solo afecta a la conurbación de Rancagua con Machalí, sino que a varios puntos más, siendo las conexiones entre poniente y oriente de la capital regional, y la ruta h-30 y la entrada a Rancagua puntos especialmente críticos.

En ese contexto varias veces se ha debatido la opción de instaurar restricción vehicular, propuesta que siempre ha sido respondida con un rotundo NO de parte del Gobierno Regional.

Y es que a la larga las restricciones se convierten en un incentivo a la compra de segundos y terceros vehículos en los hogares y mayor congestión, pero extraña la falta de respuestas alternativas a esta problemática, aunque sea el decir que se está estudiando una solución la que pasa no necesariamente en abrir nuevas calles sino en un ordenamiento y una mejora sustancial del transporte público que permita que su uso sea un verdadero sustituto al automóvil.

Y es que la cultura del automóvil se ha instalado con fuerza en una ciudad con un sistema de transporte público dominado por los colectivos, donde faltan micros y recorridos que lleguen a todos los puntos de la ciudad, con una frecuencia y horario que permitan tener cierta certeza de que se encontrará. Más complejo el panorama cuando cada vez es más difícil tomar colectivo, lo que ha hecho por cierto que los conductores de aplicaciones proliferen lejos de cualquier control, al menos en saber su número.

Entonces si bien la restricción puede ser una medida efectiva en el corto plazo, puede convertirse en un agravante si no se abordan desafíos mayores, como la modernización de la locomoción colectiva, no solo fortaleciendo a las micros con más y mejores máquinas que incrementen su frecuencia y con una malla de recorridos eficiente y con menores tiempos de viaje sino soñar también con tranvías y porque no en un metro entre Rancagua y Machalí, lo que supone grandes inversiones y resultados en el mediano plazo. Es decir alguna vez pensar la ciudad con un horizonte mayor al de la próxima elección.

Luis Fernando González V.

Sub Director