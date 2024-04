Debacle en el puerto pirata: O’Higgins no dio el ancho frente a Coquimbo Unido

O’Higgins sucumbió en Coquimbo. La noche del sábado, el cuadro Rancagüino fue derrotado por el elenco pirata 2-0 y la caída fue más que merecida, pues el cuadro local hizo y deshizo en el campo de juego.

Nuevamente, Juan Manuel Azconzábal, planteó un juego más pensando en resguardarse que en atacar. Pese a ello, errores en la zaga le costaron caro y pudo ser peor.

Ya en los 13’ llegó el primer tanto del partido. Una falta por el costado izquierdo dio pie para un lanzamiento con la intención de buscar el gol. La pelota cayó en la cabeza del ex Boca Juniors, Andrés Chávez, y el argentino no falló. Cabeceó sin marca alguna y clavó el testado a la derecha de un Peranic que no tuvo reacción. Un golazo para el local que, con eso, vio facilitada aún más su tarea.

Coquimbo, con un Luciano Cabral encendido y con una joya muy prendida, Martín Mundaca, tuvo por las cuerdas al Capo.

Es más, en los 32’ cayó el segundo. Cabral, con un solo movimiento, desajustó a la defensa celeste y propició el gol. Un pase en profundidad generó un centro al segundo palo y ahí estaba Mundaca, libre, con espacio. Controló, pensó donde definir y lo hizo como un experimentado. Balón cruzado, alejado de las manos del portero y a festejar. Los poco más de 5 mil espectadores alabaron el accionar pirata, que con el paso de los minutos tuvo ocasiones para seguir aumentando la cuenta.

¿Y reacción del banco? Nula. Recién tras el término de la primera etapa Azconzábal buscó, desde su punto de vista, darle un giro. Sacó del campo a Yerko Leiva para propiciar el ingreso de Carlos Auzqui, pero ex River Plate gravitó muy poco. Los amarillos, bien parados, no dieron pie para el accionar del delantero que al fin fue ubicado donde mejor desempeño ha tenido en su carrera: por la derecha.

Más tarde, en los 68’, otra vez recurrió al banco dándole minutos a Diego Buonanotte, Octavio Bianchi y Juan Fuentes, pero tampoco dio con el tono.

“El equipo está preparado para dar vuelta esta situación”, dijo el DT en la conferencia de prensa post partido, recalcando que, en este encuentro, carecieron de eficacia y contundencia cuando en el partido O’Higgins sólo tuvo una llegada clara para convertir en los pies del canterano Esteban Calderón sobre el término de la primera etapa. Los otros atacantes que vieron acción, Arnaldo Castillo y Octavio Bianchi, no se generaron oportunidades.

Dura derrota para el cuadro celeste y con una semana corta por delante, ya que el viernes a las 20.30 horas recibirá a la Unión Española en el estadio El Teniente de Rancagua.

Hoy, por primera vez en la temporada, el equipo de Azconzábal está fuera de zona de clasificación a torneos internacionales. Con 13 unidades de 27 posibles, la campaña no está dando el ancho que todos quisiéramos ver.

Ficha del partido

Coquimbo Unido (2): Diego Sánchez; Dylan Escobar, Elvis Hernández, Manuel Fernández, Sebastián Cabrera; Dylan Glaby, Sebastián Galani, Luciano Cabral; Cristopher Barrera (90’, Nicolás Johansen), Andrés Chávez (90’, Alejandro Azócar), Martín Mundaca (70’, Benjamín Chandía). DT: Esteban González.

O’Higgins (0): Nicolás Peranic; Moisés González, Leonel Mosevic, Brian Torrealba, Antonio Díaz; Camilo Moya (69’, Juan Fuentes), Yerko Leiva (46’, Carlos Auzqui), Bryan Rabello; Martín Sarrafiore (69’, Diego Buonanotte), Arnaldo Castillo, Esteban Calderón (68’, Octavio Bianchi). DT: Juan Manuel Azconzábal.

Árbitros: Juan Sepúlveda, Miguel Rocha, Alan Sandoval, Fabián Reyes.

VAR: Mathias Riquelme, Carlos Venegas.

Amonestados: Galani, Mundaca, Cabrera, Sánchez (COQ); Mosevich, Calderón, Díaz (OHI).

Goles: 1-0, 13’, Chávez; 2-0, 32’, Mundaca.

Estadio: Francisco Sánchez, Coquimbo.

Público: 5.147 espectadores.