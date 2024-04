Reacción de alcaldes de O´Higgins sobre caso de Juan Ramón Godoy

Un alcalde o alcaldesa es la máxima autoridad de la municipalidad y le corresponde la dirección, administración y supervigilancia de su funcionamiento; es por ello, que cada autoridad municipal lleva en sus hombros la pesada responsabilidad de manejar los recursos de una manera justa y transparente.

Tras la formalización del actual alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, quien se mantiene en prisión preventiva, acusado por los presuntos delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, fraude al fisco y lavado de activos.

Diversas reacciones se han generado en la población, desde el plano político, hasta el social, donde senadores, diputados, autoridades y personas de a pie, que forman parte del conglomerado de los habitantes de la comuna de Rancagua, y que de una manera se sienten afectados por este escándalo que ensombrece la imagen y reputación de la municipalidad de esta ciudad.

En esta oportunidad, consultamos a varios alcaldes de la región de origen, para conocer su reacción sobre la prisión preventiva que enfrenta su homólogo rancagüino, Juan Ramón Godoy, y esto fue lo que nos dijeron:

Pabla Ponce, alcaldesa de Doñihue

La primera autoridad comunal de Doñihue, Pabla Ponce lamentó por lo que están pasando los habitantes de Rancagua, ya que sin lugar a dudas significa un atraso en lo que significa la gestión y lo que deben tener en sus manos, como es el “trabajar por nuestra comunidad, nuestros vecinos y vecinas”.

“Lamento mucho por eso, por la institucionalidad, y también, lo que significa la repercusión a los alcaldes”, expresó Ponce al término del acto de transferencia de recursos de la nueva Ley de Royalty Minero.

“Es lamentable que a los alcaldes se nos acuse de ser ladrones, cuando hay alcaldes que, si queremos trabajar por nuestra gente que, si tenemos las manos limpias, porque es nuestro mandato”, dijo Ponce.

Aclara que, la gente no se elige para trabajar por ellos, porque los recursos que administran son de todos y que lamenta por los habitantes de Rancagua, que hoy eso se ponga en duda, por lo que considera que se le debe dar oportunidad a gente nueva en la política que quieren trabajar, manteniendo siempre sus manos limpias y porque tienen los principios y valores para defender eso.

Alcalde de Litueche, René Acuña Echeverría

Otro de los alcaldes consultados fue René Acuña Echeverría, quien aseguró que ninguna autoridad puesta sobre la Ley, son temas que los tribunales hoy día deben hacerse cargo y que si como autoridad, que están más cerca de la gente, cometen algún delito deben ponerse a disposición de los tribunales.

“Si los alcaldes estamos cometiendo algún ilícito, nos tenemos que poner a disposición de los tribunales, que serán los que nos van a juzgar, por cada uno de los delitos que podamos cometer”, respondió Acuña cuando se le consultó sobre el particular.

Adicionó, que nadie está por encima de la Ley, y si es así, será bienvenido porque es una muestra a la confianza que deben tener los ciudadanos con sus autoridades, que cada vez es menor.

Carlos Soto, alcalde de Rengo y presidente del MURO´H

Consultamos al alcalde de Rengo, Carlos Soto, quien también preside la Asociación de Municipalidades de la Región de O´Higgins (MURO´H), sobre el caso de Juan Ramón Godoy, a lo que respondió que sostendrán una reunión porque “una cosa soy responsable de mis opiniones, respecto a lo que pueda afectar o no a los hechos de mis colegas”.

“Soy presidente del MURO´H y en casos como éste no hablo en forma individual”, afirmó Soto, al agregar que la próxima semana van a sostener una reunión del directorio del MURO´H, para abordar éste y otros temas.

Insistió el alcalde de Rengo, que no será él quien debe decidir, sino “un tema que tenemos que resolver los siete miembros de la mesa regional. Aquí no hay las opiniones personales de cada uno, cuando hablamos del MURO´H tiene que ser una cosa institucional y no personal de cada uno”.

Cristian Salinas Herrera, alcalde de Marchigüe

Cristian Salinas Herrera, alcalde de Marchigüe lamentó lo sucedido con el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy y afirmó que eso es “el vivo ejemplo de lo que no hay que hacer” y que no tiene mayores detalles de lo ocurrido, solo a lo trasmitido por la prensa.

“Es lamentable e indefendible (…), porque cuando uno se postula a un cargo público lo hace desde el bien común, de trabajar por la comunidad”, por lo que considera Cristian Salinas que no hay excusas para defender lo que él (Juan Ramón Godoy) hizo.

Argumentó Salinas, que un alcalde puede cometer errores de firmas o administrativos, pero evidentemente estos no son errores, que conscientemente utilizan los cargos para el beneficio propio.

“Uno puede responder por los actos que hace uno, pero no responder por otros alcaldes (…) aquí es muy evidente que fue la intención de aprovechar un cargo para beneficio personal y no hay ninguna duda”, afirmó.

A juicio de la primera autoridad comunal de Marchigüe, es muy triste para todos, porque genera aún más desconfianza de la gente, y no de la comunidad solamente, sino de toda la región.

Al final de la entrevista, el alcalde de Marchigüe aseguró que de manera transversal no existe nadie en la región, que trate de defender el caso, porque “creo que no hay argumentos para esa defensa”.

Pablo Silva Pérez, alcalde de San Fernando

También logramos conversar con el alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, sobre el caso de Juan Ramón Godoy, quien señaló estar al tanto de lo que han visto todos y espera que la justicia actúe, tomando en cuenta que la presunción de inocencia está presente en el país desde hace muchos años, para quienes son acusados por distintas situaciones y solo resta esperar lo que resuelvan los tribunales de justicia.

Refiriéndose a los casos de presuntos hechos de corrupción en esa comuna, Silva Pérez indicó que hay un proceso en curso, del fraude más grande del país que ocurrió en San Fernando de más de 40 mil millones de pesos, donde además del ex alcalde Luis Berwart Araya, están involucrados tres ex concejales y dos ex candidatos a alcaldes, que ya están condenados.

Refiriéndose a este escandaloso caso de presunta corrupción en su comuna, el alcalde Pablo Silva Pérez, indicó que el ex alcalde tiene la mayor responsabilidad, al igual que otras personas de la Cormunsan de la época y una serie de personas que participaron de distintas formas en los ilícitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

“Estamos a la espera de que finalmente determinen los tribunales, pero aquí si existen personas que ya fueron condenadas”, afirmó.

Dijo que, “ya no es un misterio para nadie de que hay actos de corrupción en diferentes instituciones públicas, porque lo hemos visto todos, y en espera de que la justicia haga lo que corresponde, para que las instituciones funcionen y no permitan que estas cosas vuelvan a ocurrir”.