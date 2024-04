Daniel Rubilar, mantenedor mecánico líder, Teniente 7: “En la mantención me gusta hacer de todo, sobre todo los trabajos mayores”

Con experiencia en distintos niveles de la mina, Daniel Rubilar hoy se desempeña como mantenedor mecánico en el nivel Teniente 7 de Codelco División El Teniente. Precisamente esa trayectoria de más de una década es la que lo llevó a convertirse en el líder de su cuadrilla.

¿De qué se trata tu trabajo?

Mi función es mantener activos los equipos, para asegurar la producción y que sean máquinas seguras para los operadores. Cada equipo pasa por una mantención, a partir de una planificación que hacemos para que puedan trabajar en óptimas condiciones y mantener los estándares de seguridad ante una operación manual, porque estos son LHD (cargadores frontales) de extracción que funcionan con sistemas autónomos, sin operadores. Pero siempre debemos tener los equipos en perfectas condiciones para poder operarlo en cualquier tipo de condición y que esté en perfecto estado.

¿Cuáles son los principales desafíos en tu día a día?

La magnitud de los equipos hace que sean varios los desafíos que enfrentamos y riesgos asociados a este trabajo. Por eso la seguridad es siempre el primer tema que tocamos al inicio del turno, conversando sobre los riesgos asociados, a hacer un buen ART (Análisis de Riesgos del Trabajo), que siempre es importante para cuidarnos entre nosotros como grupo y también al compañero que está trabajando del otro lado. Siempre nos preocupamos del entorno, en que nada perjudique la seguridad de las y los trabajadores.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

En la parte de mantención, en realidad me gusta todo. Llevo 12 años aquí en los trabajos con LHD y, para mí, lo que más me gusta son los trabajos mayores, cambios de componentes, motores y transmisiones.

¿Cuánto tiempo llevas en la división?

Este año voy a cumplir 14 años acá. En un inicio, cuando entré a la empresa en el año 2010 estuve en Diablo Regimiento. También hice trabajos mayores en La Junta, en el taller del Sub 6, en el taller de mantención mayor en Dacita y después me vine acá a Teniente 7, donde soy líder del grupo 2.

¿Qué sientes que el Teniente le ha entregado a tu vida?

El Teniente me ha entregado muchos conocimientos en mi ámbito laboral y sobre los equipos LHD. Me ha enseñado mucho a considerar el sistema de seguridad como base fundamental de nuestro trabajo y a realizar una buena gestión de activos de los equipos, para que siempre trabajen en buenas condiciones y también proteger a los colegas que operan estos equipos. Para mí, este trabajo es maravilloso y me siento orgulloso. Son labores que implican riesgos, pero también mucho aprendizaje y con los años, he aprendido muchas cosas acá. Estoy orgulloso de esta empresa, de este trabajo, de la oportunidad que tengo de estar acá, de ir cumpliendo mi función e ir enseñando a quienes vienen entrando a la División.