Diputada Marta González convoca a foro por la crisis del transporte público en O’Higgins

El pasado jueves 18 de abril, la diputada por el distrito 15 Marta González desarrolló un importante seminario para abordar la crisis del transporte público en la región de O’Higgins, donde se dieron cita más de 50 dirigentes sociales y diversas autoridades en la UOH.

En la oportunidad, Rosa Orellana (JJVV Villa Provincial) y Sandra Moya (JJVV Don Mateo 3), miembros de la Coordinadora Que Pase La Micro O’Higgins, expusieron las principales problemáticas levantada por los diversos sectores de Rancagua que participan de esta instancia y además propusieron a las autoridades presentes una serie de posibles soluciones, entre las que destaca la construcción de un metro para la comuna, así como la restricción vehicular general y una mesa de trabajo intersectorial que permita generar una planificación más estratégica de los horarios y recorridos acordes a la necesidad de la población.

La diputada Marta González ha impulsado el proyecto de ley Que Pase La Micro, el cual, de ser aprobado, permitiría a municipios y gobiernos regionales poder crear empresas de transporte público para complementar el actual sistema de locomoción que se encuentra en un estado crítico. “Nuestro equipo se ha desplegado en distintos territorios y el diagnóstico es compartido, falencias en recorridos, dentro de la misma comuna de Rancagua hay que tomar dos locomociones para llegar a ciertos puntos lo cual es una locura, una clara muestra de una pésima planificación territorial y un desdén de algunas autoridades a no abordar un problema que afecta a adultos mayores, estudiantes, mujeres con niños, la comunidad en general, cuyo derecho a la movilidad se ve truncado por la falta de políticas públicas eficientes en la materia”, argumentó la parlamentaria.

En el foro realizado en la Universidad de O’Higgins también expuso la SEREMI de Transporte Flavia González, quien ayudó a esclarecer algunos mitos respecto al funcionamiento de la locomoción pública y puso énfasis en las denuncias para poder mejorar el sistema, “la única forma que nosotros registremos a aquellos que no son buenos conductores, aquellos que dejaron pasajeros o que no respetan el valor preferencial de los adultos mayores es a través de la denuncia en la SEREMI de Transporte o a través de la plataforma transportescucha.cl” comentó la secretaria ministerial.

Otro de los exponentes fue el ex gerente de Metro y ex presidente del grupo EFE, el consultor en planificación estratégica Jorge Inostroza, quien es claro en advertir que “la locomoción pública está en crisis” y explica que las ciudades “deben tener una planificación acorde a sus habitantes, su relieve y su actividad económica, esta ciudad es minera, industrial, por lo tanto tenemos una crisis mayor ya que no se puede limitar la movilidad para mantener la productividad y hoy en día las calles están colapsadas” expresó Inostroza.

Para finalizar, la diputada Marta González hizo un llamado a todas las autoridades de la región a sumarse a la búsqueda de soluciones concretas que resuelvan esta crisis que afecta a toda la comunidad en general.