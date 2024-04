O’Higgins entre las regiones con peor crecimiento económico del país: Alcalde Segovia criticó a autoridades y exigió urgente reacción

“Las familias de la región se están viendo afectadas por malas decisiones y gestión de quienes fueron electos para liderar. Y esto no puede seguir pasando. Llamamos a reaccionar, a ampliar la discusión y a potenciar las enormes riquezas comparativas que tenemos en nuestra zona”, sentenció la primera autoridad comunal de Graneros.

Este último martes el Banco Central publicó el PIB regional de 2023, mostrando que la economía se expandió el año pasado en 11 de las 16 regiones, sin embargo, O’Higgins, registró uno de los peores desempeños históricos, destacando negativamente, por ser la segunda con peor crecimiento de todo el país.

La región que anotó el descenso más profundo de su PIB fue Arica y Parinacota, registrando una caída de 2,4 por ciento, y tras ella, con cifras igual de negativas, está O’Higgins, con un descenso del 2 por ciento.

Como era de esperar, este hecho, ha levantado críticas en la región y silencio de la autoridad regional, que no ha salido a pronunciarse sobre el nulo crecimiento económico de O’Higgins. Sin embargo, uno que sí alzó la voz, para criticar y llamar a reaccionar, fue el alcalde de Graneros, Claudio Segovia, quien pidió “medidas urgentes y concretas para levantar a la región”.

“Exigimos un plan económico para la región y una mesa de trabajo que incorpore a actores con iniciativas y propuestas. Nosotros estamos a disposición. Lo que se requiere es sumar voluntades, aunar esfuerzos, dejar los intereses propios y convocar a quienes queremos sumar y trabajar por el bienestar de los vecinos y vecinas de O’Higgins”, exigió Segovia.

La primera autoridad de Graneros agregó que “hemos advertido desde hace tiempo la poca inversión pública y el poco compromiso con el mundo de los emprendedores y privados. Lo que uno espera es una autoridad regional que convoque, que sume, que trabaje por todos por igual y que no importen los colores políticos”.

Segovia indicó que cuando se anteponen intereses políticos por sobre el bienestar de una región suceden problemas como los que refleja el PIB 2023. “Y lo triste de todo esto, es que, el que sufre las consecuencias, es el trabajador, las familias de clase media, los adultos mayores, los niños, los jóvenes. Son ellos y las familias de la región se están viendo afectadas por malas decisiones y gestión de quienes fueron electos y nominados para liderar. Y esto no puede seguir pasando. Llamamos a reaccionar, a ampliar la discusión y a potenciar las enormes riquezas comparativas que tenemos en nuestra zona”.

Sobre esto último, Claudio Segovia puntualizó que “tenemos la obligación de expandir nuestras fuentes, nuestras riquezas, no puede ser que en pleno siglo XXI, la autoridad no haya sido capaz de explotar las enormes ventajas de O’Higgins, para seguir dependiendo de la minería. Hay que crear un plan ejecutable para potenciar la industria agroalimentaria, el turismo, el enoturismo, la oferta culinaria, apoyar el comercio local, el emprendimiento, en fin, hay tantas ideas, lo que no puede seguir pasando es anunciando y centrar todo en estudios caros en la universidad, que no llevan a nada. Hay que pensar en grande, llegar a la vena del emprendedor de nuestra región y llegar al mundo”, concluyó.