Obispo de Rancagua advierte sobre ex sacerdotes católicos que celebran ritos de otra religión

Un llamado de alerta fue el que hizo el Obispo de Rancagua, Monseñor Guillermo Vera mediante un comunicado dirigido a la comunidad católica donde informó sobre la preocupante situación de tres ex sacerdotes diocesanos ya que según el obispo estarían confundiendo a las personas.

“Hermanos nuestros que hasta hace unos años fueron sacerdotes en medio de ustedes, que celebraron con ustedes, que les enseñaron la fe, y que por diversos motivos dejaron el sacerdocio, hoy aparecen adscritos a otra iglesia y celebrando ritos que confunden a muchos, porque usan los ornamentos sacerdotales o gestos parecidos a los de la liturgia católica y todo esto, en lugares donde hasta hace un tiempo ellos sirvieron como sacerdotes católicos”, dijo Monseñor Vera.

En el comunicado, el obispo expresó su preocupación ante la confusión que estos tres exsacerdotes podrían estar generando entre los fieles, pues fueron parte activa de la comunidad católica y ahora están adscritos a otra iglesia, “Me refiero a personas que muchos de ustedes conocieron y a quienes no pocos estiman porque han cultivado una amistad y cercanía: Don Freddy Gorigoitia, Don Pablo Donoso, Don Claudio Lizana”.

“NO SON SACERDOTES CATÓLICOS”

Monseñor Vera dejó claro que ellos ya no son sacerdotes católicos, pues ahora están asociados a otro credo, a la Iglesia Episcopal Anglicana, que difiere en aspectos esenciales de las enseñanzas de la Iglesia Católica. “Como su obispo es un deber decirles con dolor que estos hermanos, no son sacerdotes católicos, que ellos hoy, adhieren a otra iglesia que en cosas esenciales no tiene nada que ver con las enseñanzas de la Iglesia Católica, por lo mismo una persona católica no puede buscar ahí los medios de santificación que el Señor dejó para los suyos”, remarcó el Obispo de Rancagua.

El obispo enfatizó la importancia de vivir la fe en comunión con el Papa y los obispos, destacando que quienes se han apartado del catolicismo no viven esta característica fundamental. “Algo propio del católico es vivir su fe en unión al Papa, vicario de Cristo, sucesor de San Pedro y muy unido al obispo que en medio de ustedes es el pastor que caminando junto a los hermanos los anima en la fe; estas dos características tan propias del católico no la viven quienes de nosotros se han apartado”.

Monseñor Vera concluyó su mensaje recordando la importancia de cuidar la fe y de no dejarse llevar por enseñanzas que contradicen la doctrina católica. “Todos hemos conocido personas que han demostrado su fe, como ellos: fijemos nuestra mirada en Jesús, que nada nos enrede…”, remató.

Anuncios

Recordemos que Freddy Gorigoitia fue párroco de El Manzano (Las Cabras) y en 2018 fue acusado de pertenecer a una red de sacerdotes que habrían cometido conductas impropias; renunció al ministerio en julio de ese año. Mientras que Pablo Donoso, quien ejerció como párroco de Pichilemu y fue suspendido de su cargo parroquial por ser sindicado como parte de la red, puesto al que no retornó tras ser sobreseído.

Por su parte, Claudio Lizana estuvo un tiempo a cargo del Santuario de La Compañía.