EDITORIAL: Hoy se elige al nuevo alcalde de Rancagua, que deberá terminar el periodo de Juan Ramón Godoy.

Si ya se decía que el guionista de la serie Chile se ha lucido en los últimos tiempos con los giros dramáticos, pasando de un estallido social, a una pandemia, todos los entretelones de los fallidos procesos constituyentes, matizados con incendios forestales, cambio de gobierno, muerte del ex presidente y un largo etcétera. El guionista de este Spin off llamado municipalidad de Rancagua no se ha quedado atrás. De un alcalde que por primera vez es reelegido, al teatro regional, capítulos de extorciones, una campaña dividida que posibilita que gane la elección un militante socialista, con todos los entretelones escritos por medios de filtraciones del caso Godoy hasta la prisión preventiva del alcalde.

Siguiendo esta línea hoy comienza una nueva temporada cuyos avances no conocemos. Es que si todo transcurre medianamente normal el consejo municipal de entre sus componentes deberá hoy elegir al nuevo alcalde de Rancagua, quien con todas las atribuciones del cargo deberá dirigir los destinos de la capital regional hasta el 6 de diciembre cuando deba asumir quien sea electo como nuevo alcalde o alcaldesa en las elecciones a realizarse en octubre.

Eso sí, quien sea elegido hoy como alcalde tiene aspiraciones electorales, entremedio deberá dejar el cargo mientras realiza la campaña. Recordemos que la oposición no llegó a acuerdo para realizar primaria y en el pacto oficialista van a la primaria para alcalde los concejales Carlos Arellano, Valentina Cáceres, Manuel Villagra, Patricio Henríquez a quienes se suma el dr Hugo Boza. La ley obliga a dejar el cargo(el de alcalde) por un mes tanto a quienes participan de la primaria legal como en la elección de octubre.

En esto sentido si alguno de los concejales anteriormente nombrados es electo por sus pares como alcalde especial relevancia tendrá su decisión de mantener o cambiar al administrador municipal, ya que este funcionario -de confianza del alcalde- es quien lo remplaza en estas ausencias.

Pero también es cierto que en 7 meses no es mucho lo que el o la nueva alcalde pueden hacer, lo único que esperamos es que puedan ordenar la casa e iniciar o concretar pequeños símbolos pero que impactan en la calidad de vida de todos, como lo es por ejemplo el que la piscina del complejo Patricio Mekis funcione en el verano, o luchar por tener una ciudad limpia.

Seguramente el nuevo alcalde hará algunos o muchos cambios entre los cargos de confianza, pero no hay tiempo de aprender ni hacer diagnósticos por eso necesariamente deberá apoyarse en los funcionarios de carrera de la municipalidad, lo bueno es que cualquiera de ellos al ser concejales en ejercicio- es de suponer que tienen un conocimiento importante sobre como funciona el municipio y rápidamente tomarán el timón de este tremendo barco, que no solo es el municipio sino también y por sobre todo las corporaciones cuyo presidente es el alcalde, especialmente la Corporación Municipal que tiene a su cargo nada más y nada menos que la educación, la salud y los cementerios municipales. La nueva temporada comienza hoy.