HORÓSCOPO DEL JUEVES 25 DE ABRIL.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Por una vez, confía en tu buena suerte: aprende a sacar partido de las circunstancias, aunque éstas no sean, a priori, las mejores para tus intereses. Aprende a ver lo bueno de cada situación; la actitud constructiva nunca viene mal.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Si estas empezando una relación amorosa, las perspectivas son buenas, aunque deberás dar tiempo al tiempo y conocer a fondo las verdaderas intenciones de tu pareja. No es el momento para jugar.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Prestarás atención a tus articulaciones, que se encuentran más frágiles de lo habitual. Si no has hecho esfuerzos extraordinarios, te vendría bien consultar con un especialista para averiguar la causa, seguro que con un poco de ejercicio se soluciona.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

El temperamento apasionado que caracteriza a tu signo puede hoy jugarte una mala pasada si lo enfocas de forma inadecuada. Si quieres entablar nuevas relaciones sentimentales, mira bien con quién hablas para no meter la pata.

LEO (23 julio – 22 agosto).

El reconocimiento y prestigio del que vas a disfrutar entre los tuyos te harán pasar momentos muy agradables pero también pueden volverse en tu contra. No intentes formarte una idea irreal de ti mismo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Sería bueno que aclarases las dudas profesionales y si no estás de acuerdo, empieces a buscar otro rumbo, porque las oportunidades no te van a faltar. Es posible que hayas infravalorado tus capacidades para dar el salto a otro ámbito mejor.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Es el momento de demostrar a todas las personas que te rodean que llevas las riendas de tu propia vida. Gran día par a mostrarte al exterior tal y como eres, sin velos ni disfraces. La franqueza te hará triunfar.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Algún despiste te complicará hoy la vida, al no llegar a una cita o no cumplir con un compromiso previamente adquirido. Nada importante y que no puedas arreglar, pero tendrás que manejar mejor tu agenda para que no se repita.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Quizás sea el momento de cambiar muchas cosas, pero concéntrate especialmente en la pareja e hijos, que es lo que verdaderamente te dará la felicidad, como comprobarás en breve. El estrés puede afectarte.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Una discusión familiar puede servirte para afrontar los problemas diarios de una forma un poco más constructiva. No te cuesta demasiado ser flexible, errar es humano y rectificar, propio de sabios.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Si últimamente te has desvivido por complacer a tu pareja, hoy podrías recibir una gran recompensa a tus esfuerzos. No debes esperar regalos suntuosos, tal vez se trate de un simple gesto romántico, que te parecerá sin duda mucho más valioso.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Te interesarás por expresiones culturales de otros lugares como parte de tu bagaje cultural. Encontrarás verdaderas maravillas en tu buceo por los libros y te sentirás una gota de agua en un océano tremendo.