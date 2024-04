Azconzábal tras la reprobación del público en El Teniente: “Somos gente de fútbol y entendemos todo”

Fue la primera vez que el público se manifestó pidiendo su salida. Tras el partido, dijo que ve respuesta en los jugadores y que eso lo fortalece.

Antes del partido, los cuestionamientos a la conducción técnica de Juan Manuel Azconzábal eran más que conocidas. Cuando lo nombraron por la amplificación interna, hubo una pifia ensordecedora. Lo propio cuando la hinchada exhibió un lienzo pidiendo su salida y los cánticos posteriores también.

En la conferencia de prensa, el DT de O’Higgins, respondió ante estos hechos, argumentando que sigue con fuerzas para conducir el proyecto gracias a que los jugadores le mostraron que tienen hambre de más.

“El desarrollo cotidiano me lleva a pensar que O’Higgins tiene margen para seguir mejorando, posibilidades para seguir creciendo como equipo”, dijo el director técnico, señalando también que “yo los veo enteros, eso a mí me da fortalezas para, en el día a día, pensar en qué vamos a mejorar”.

Sobre las manifestaciones públicas en su contra, agregó que “con educación cualquiera se puede manifestar, (nosotros) somos gente de fútbol y entendemos todo”, y que “el fútbol es muy pasional, tengo sangre que me corre por la venas, y viendo jugadores de esta forma me da certezas y me fortalece”.

Eso sí, hubo un gesto que se pudo apreciar por televisión tras el 2-2 que pareció una provocación de su parte para la tribuna. Lo que se vio, no fue tal, puntualizó. “No me la llevé al oído, me la llevé a la cabeza diciéndole a los muchachos que piensen, porque faltando pocos minutos remontamos una situación adversa”, enfatizó.

MÁS OSADO

En este partido, y ante la consulta de El Rancagüino respecto a que se vio un equipo más atrevido en el campo de juego, el argentino comentó que “es lo que se vio, pero siempre nosotros queremos tener presencia como tuvimos hoy. Hay partidos en que se nos ha dado y en otros no, o por desavenencias nuestras o por virtudes del adversario”.

Anuncios

Es más, señaló que “ante un rival que tiene un ritmo de juego interesante, competimos en todo momento. Me hubiera gustado que las situaciones nuestras concretadas en el arco adversario, hubieran sido sin el gol previo”.

Finalmente, despejó dudas y argumentó que “el equipo elevó el rendimiento, pero conforme no, porque nosotros queríamos la victoria, significaba estar nuevamente en posiciones de privilegio”.