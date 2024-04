Gobierno decreta duelo nacional tras asesinato de tres carabineros en el sur

Luego de la emboscada que terminó con la vida de tres funcionarios policiales en la región del Bío-Bío, el Gobierno determinó decretar duelo nacional por tres días, junto con anunciar que todo el aparataje estatal estará tras la pista de los implicados en este cruento crímen.

A través de su cuenta de X, el Presidente Gabriel Boric, puntualizó esta mañana que “Las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el lugar. Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos”.

En Rancagua, en tanto, y visiblemente afectado, el general jefe de la Sexta Zona Policial, Max Jiménez, encabezó la ceremonia de izamiento del pabellón institucional en el frontis de la repartición, en calle O’Carrol. “Con mucha tristeza, el Jefe Zona O’Higgins, General Max Jiménez Fleming, presidió hoy, día del aniversario 97° de Carabineros de Chile, el Izamiento del Pabellón Nacional, que luce a media asta en señal de duelo institucional y nacional por el asesinato de tres Carabineros”, expresó la institución a través de la misma red social.