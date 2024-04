HORÓSCOPO DEL SÁBADO 27 DE ABRIL.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

La soledad y el descanso son tus necesidades en el día de hoy. La intimidad y la falta de contacto con el exterior, que en otras ocasiones tanto de agobia, pueden ser la clave de la felicidad. Los libros, la música, los animales… serán tus mejores aliados.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Si has decidido pasar el día de descanso en la casa haciendo arreglos, mucha atención a los eventuales percances. Sobre todo no manejes máquinas con la que no tengas experiencia, seguro que algún amigo puede echarte una mano y evitarte complicaciones.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

El día te vendrá condicionado por los asuntos del hogar o actividades con grupos reducidos. Habrá momentos de tensiones y conflictos pero los podrás solucionar. Tendrás noticias que esperas y te gustarán las consecuencias que se derivan de las mismas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Puedes recibir un regalo o una oferta interesante, ya sea de trabajo o más personal. Los planes que tenías establecidos para tu futuro más inmediato pueden verse alterados por este cambio, que está en tu mano abordar o no.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tu autoestima estará bastante asociada a lo que consideras que tienes y precisamente estos días se puede presagiar una situación financiera brillante y una adquisición personal importante. Por ello te sentirás seguro y contento contigo mismo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

El amor y las relaciones íntimas pueden llegar a convertirse en la guía de tus actos. En función de cómo te vaya en ambos aspectos, te conducirás por el resto de circuito. Etapas más duras que otras, pero en general buen tiempo.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Emocionalmente puedes sentirse eufórico y con muchas opciones para ser feliz, pero para eso tendrás que ser más leal y honesto contigo mismo y con la gente que te importa, no racanearles el tiempo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Aunque te conviene pensar en el ahorro antes que en ninguna otra cosa, surgirán nuevas formas de conseguir dinero. Vas mejorando económicamente, pero no terminarán de solucionarse tus problemas hasta que no reduzcas tus gastos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Los asuntos económicos pueden favorecerte o no, dependiendo del tiempo que les dediques. Tendrás oportunidades de hacer lo posible por centrarte en ello, pero en el terreno personal va a surgirte un problema que vas a poner por encima.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

El buen humor y las ganas de vivir y disfrutar de las cosas nuevas serán constantes. Las personas que te rodean se implicarán mucho contigo, y te darán motivos para que te sientas orgulloso. Tu vida social se verá muy enriquecida.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Las inversiones que planees en estos momentos serán provechosas: te encuentras en el centro de atención de determinado grupo que piensa en ti para algún proyecto que puede beneficiarte en un futuro bastante cercano.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Tu encanto personal está en alza. Estarás enormemente atractivo para todas las personas del sexo opuesto y para las del tuyo . Tienes una mirada especial que hace que engatuses al mayor de tus enemigos.