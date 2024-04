Parlamentarios demandan acción y unidad frente al terrorismo en el sur del país luego de la muerte de tres carabineros

En respuesta al brutal ataque que terminó con la vida de tres funcionarios policiales en la región del Bío-Bío, el Gobierno tomó medidas drásticas. El Presidente Gabriel Boric anunció a través de su cuenta de X que se decreta duelo nacional por tres días y que todos los recursos del Estado serán destinados para dar con los responsables de este cruento crimen.

En Rancagua, un general jefe de la Sexta Zona Policial, Max Jiménez, visiblemente afectado encabezó la ceremonia de izamiento del pabellón institucional en señal de duelo por los fallecidos, símbolo patrio que luce a media asta en señal de duelo institucional y nacional por el asesinato de tres carabineros. Luego se hizo parte del responso presidido por el obispo Guillermo Vera en las dependencias de la Prefectura Cachapoal.

Recordemos que la jornada de este viernes, sin dar fechas claras, el Gobierno confirmó la salida del General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien enfrentará cargos por su presunta responsabilidad en delitos ocurridos durante el estallido social.

En este sentido, el senador Javier Macaya repudió el acto de violencia terrorista y llamó a respaldar a Carabineros en este difícil momento.

Mientras que la senadora Alejandra Sepúlveda condenó el asesinato y llamó a la unidad política para abordar los problemas de seguridad.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro hizo un llamado a una coordinación efectiva entre las fuerzas de seguridad y militares para desmantelar este intento terrorista en el sur del país.

En tanto, el diputado Diego Schalper exigió medidas drásticas y cambio de fondo para enfrentar el terrorismo, respaldando al general director de Carabineros en este difícil momento.

Además, la diputada Natalia Romero en el momento de condenar el ataque a los uniformados solicitó estado de sitio para la zona.

Mientras que la diputada Marcela Riquelme también condenaron el ataque y pidieron unidad política para enfrentar la situación.

Diputado Diego Schalper: “Presidente Boric no se cambia al capitán en la mitad del combate”

“He venido a respaldar al general director de Carabineros, a la familia de los mártires y a la familia de Carabineros con quienes he estado en las buenas y en las difíciles siempre; y quiero ser muy claro, Presidente Boric no se cambia al capitán en la mitad del combate. Este es el momento de respaldar al general director de Carabineros y tomar medidas mucho más drásticas, evaluar las responsabilidades políticas y que esto sea un verdadero punto de inflexión al terrorismo. Esto es terrorismo y se llama así sin vacilaciones”.

Diputado Diego Schalper.

Senador Javier Macaya: “Que asuman su responsabilidad quienes por años alentaron la insurrección y el odio”

“Chile repudia el acto más brutal de violencia terrorista. Que asuman su responsabilidad quienes por años alentaron la insurrección y el odio. Mis condolencias a Carabineros de Chile y a las familias de los Cabos 1° Carlos Cisterna. Es evidente que con esto el criterio Toha tiene que guardarse en un cajón y entregar un respaldo como nunca a Carabineros y su General director para salir delante de esta situación”, dijo.

Anuncios

Así mismo, puntualizó que “Se requiere una respuesta política y una militar, de fuerza del estado de chile contra el terrorismo. Es evidente que con esto ‘el criterio Toha’ tiene que guardarse en un cajón y entregar un respaldo como nunca a carabineros y su General director para salir adelante de esta situación. Yáñez no puede renunciar. Que asuman su responsabilidad quienes por años alentaron la insurrección y el odio contra carabineros y actúen ahora con decisión militar”.

Junto con ello, agregó que “Debe haber una respuesta del gobierno proporcional a la agrasión terrorista de que fuimos objetos. En democracias desarrolladas (Francia, Alemania, EEUU), la respuesta inmediata NO es política, sino de inteligencia militar. Se ve en la televisión muchas condolencias y misas, que está bien pero no se ningún tanque entrando a buscar a los responsables en territorios donde no hay estado”.

Senador, Javier Macaya.

Diputada Natalia Romero: “No puede seguir este descontrol del terrorismo en el sur del país”

“El vil asesinato de los tres carabineros en Cañete no puede sino poner fin inmediato al ‘criterio Tohá’, porque este lunes y martes no podemos darnos el lujo de amanecer sin director general de Carabineros, además el estado de sitio para la zona, no puede seguir este descontrol del terrorismo en el sur del país”.

Diputada, Natalia Romero.

Diputada, Marcela Riquelme: “Necesitamos actuar unidos”.

“Condenamos el brutal ataque que sufrió Carabineros en el día de hoy, precisamente en el día que se conmemora el Día del Carabinero. Creemos que este ataque tiene que ser condenado por todas las fuerzas políticas. Aquí no puede haber distinción. Aquí necesitamos actuar unidos. Necesitamos que los poderes políticos actúen unidos y tengan la certeza de que vamos a apoyar todas las medidas que nuestro gobierno adopte para encontrar a los responsables y para dar mayor seguridad y tranquilidad a la ciudadanía”.

Diputada, Marcela Riquelme.

Senador Juan Luis Castro: “La inteligencia, la capacidad sinérgica de combinar fuerzas de seguridad y orden con fuerzas militares es clave para desbaratar este intento terrorista gravísimo que no puede escalar en nuestro país”.

“La ejecución que se ha hecho de tres carabineros en forma brutal y sangrienta en Arauco, es una señal que estos grupos insurreccionales y terroristas tienen el control del territorio y esto es inaceptable, por lo tanto lo que cabe ahora es que el gobierno tome con mucha más fuerza ante el fracaso del Estado de Excepción en esa zona, la decisión de una intervención militar y de carabineros con todas las fuerzas de apoyo para terminar con una situación que es explosiva, que es insurgente, que es diferente al narco y a las bandas que vienen con indocumentados de Venezuela, pero que tiene hoy un foco de temor instalado con estos resultados en la provincia de Arauco y en la Araucanía. Esto no es soportable un día más. Aquí la inteligencia, la capacidad sinérgica de combinar fuerzas de seguridad y orden con fuerzas militares es clave para desbaratar este intento terrorista gravísimo que no puede escalar en nuestro país”.

Anuncios

Senador, Juan Luis Castro.

Senadora Alejandra Sepúlveda: “Ojalá lo que ha ocurrido nos llame a la unión de todos los sectores políticos para que el país avance en las cosas que hoy necesita”.

“Condenamos absolutamente los terribles hechos con los que todos los chilenos y chilenas despertamos hoy como es la muerte de tres carabineros en Cañete. Y, asimismo, llamamos a que todos los sectores, más allá de nuestras diferencias políticas, junto con condenar con mucha fuerza los hechos, nos replanteemos cómo estamos haciendo política hoy y seamos capaces de priorizar la unidad para enfrentar los problemas que nos aquejan por el bien del país”.

Añadió “Ojalá lo que ha ocurrido nos llame a la unión de todos los sectores políticos para que el país avance en las cosas que hoy necesita, fundamentalmente, en materias de seguridad, pública y social. Que estos nuevos mártires nos hagan reflexionar acerca de la unidad del país, de las cosas que se necesitan, de las urgencias que tenemos, del cuidado a las personas. Y por supuesto, solicitarle al gobierno que utilice todas las herramientas que estén a su alcance para encontrar a los culpables”.