Establecimientos municipales de Rancagua rinden homenaje y minuto de silencio por asesinato de 3 Carabineros

Durante la mañana de este lunes, un emotivo homenaje rindieron las y los estudiantes de colegios municipales de Rancagua, en memoria de los 3 Carabineros que fueron asesinados en Cañete, oportunidad en donde las comunidades educativas también dispusieron de espacios de conversación en las aulas, tal como indicó el Ministerio de Educación.

Es así que en los establecimientos educacionales de Rancagua, entre las 8:00 y las 8:30 de la mañana, cientos de estudiantes se congregaron en memoria de los nuevos mártires de Carabineros.

Uno de los establecimientos que realizó un emotivo homenaje, fue la comunidad educativa del colegio Moisés Mussa, quienes además estuvieron acompañados por la alcaldesa protocolar, Valentina Cáceres; el alcalde suplente electo, Emerson Avendaño; la seremi de educación, Alyson Hadad; el suboficial de Carabineros, Mauricio Aravena; los concejales Viviana Morales, Carlos Arellano y Hugo Guzmán; la directora del colegio Moisés Mussa, Mónica Gálvez; y representantes de Carabineros, quienes además realizaron el tradicional toque de trompeta para dar inicio al minuto de silencio.

Por su parte, el alcalde suplente electo, Emerson Avendaño, indicó que “hicimos este pequeño acto a Carabineros de Chile en memoria de aquellos que fueron injustamente asesinados y que por medio de esos asesinatos dañaron la democracia. Quiero llamar a cada uno de los rancagüinos y rancagüinas a que reflexionen y que sepan que, a pesar de las inclemencias, vamos a prevalecer, vamos a seguir, vamos a recuperar nuestra paz y tranquilidad como instituciones, como nación y como República”.

En la instancia, la alcaldesa protocolar, Valentina Cáceres, señaló que “tuvimos un atentado que nos enluta como nación, como rancagüinos y como rancagüinas, por eso quisimos tomar una instancia de educación, de respeto, para brindarle todo el apoyo a una institución que hoy día pasa días difíciles y de poner a disposición todas las herramientas que tenga el municipio para salir adelante y para seguir resguardando a nuestros vecinos y vecinas”.

A esto se suman las palabras de la seremi de educación, Alyson Hadad, quien aseguró que “el llamado es a la reflexión en cada una de las salas de clase, en todos los niveles educativos porque no podemos permitir que hechos de violencia sean el rumbo que siga nuestro país; sino que todo lo contrario, debemos trabajar por la resolución pacífica de los conflictos”.

En esta misma línea, la concejala Viviana Morales mencionó que “como autoridades comunales nos corresponde generar un acto conmemorativo y yo espero que la Cámara de Diputados y Senadores puedan legislar en favor de darle resguardo a Carabineros y a todos los chilenos y chilenas”.

El concejal Carlos Arellano manifestó que “esta no violencia que debemos ejercer como comunidad es a partir de la educación y la formación de nuestros niños y niñas. Creo que la no violencia como forma de vida es la mejor forma de poder asumir estos hechos (…) que deben ser ejemplo para que nuestros niños y niñas no repliquen la violencia en los colegios, en su población, en su casa”.

Finalmente, el concejal Hugo Guzmán destacó que “este homenaje ha sido un acto justo y necesario que viene a resaltar y a poner en el lugar que corresponde la labor de Carabineros, y por sobre todo compartir esta sensación y esta experiencia con jóvenes alumnos del colegio más antiguo de Chile. Es importante recordar que desde este colegio han salido grandes ex alumnos y entre ellos muchos Carabineros que han servido en distintas posiciones dentro de la institución”.