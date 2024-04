Feria de seguridad con foco en innovación convocó a empresas y trabajadores de El Teniente

Elementos de protección personal, vestuario técnico, herramientas inalámbricas e incluso alimentación saludable, fueron parte de la segunda Expo Seguridad, que se desarrolló en la losa de Colón Alto, en Codelco División El Teniente.

El evento, organizado por la Gerencia de Mantenimiento Mina y la empresa Ferrostaal, se desarrolló, estratégicamente, antes de la Mantención General Anual de la cuprífera, que inició este mes.

“El foco de la feria es concientizar a las y los trabajadores, que pudieran no solo conocer estos productos y servicios, con el foco en innovación en seguridad, sino también con charlas orientadas a los riesgos críticos, con el apoyo, además, de la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de la división”, explica Esteban Coloma, jefe de Seguridad de Ferrostaal para El Teniente.

Carlos Sepúlveda, superintendente de Mantenimiento Transporte y Chancado, de la Gerencia de Mantenimiento Mina de División El Teniente, asegura que el encuentro “busca que la organización se empape con la seguridad, que vea, con elementos prácticos, cómo nos podemos cuidar de mejor manera, de forma objetiva, con ejemplos claros y lo mejor que hay en el mercado para que las personas puedan realizar su labor de la mejor manera”.

Positiva recepción

La Expo Seguridad convocó a cerca de 500 trabajadores y trabajadoras, quienes visitaron los stands de las distintas empresas, participaron de entretenidas dinámicas con premios y también souvenirs.

“La expo estuvo muy interesante, con muchos productos, algunos que ya utilizábamos y otros que no conocíamos. Es una iniciativa genial que esperamos se repita y continúe creciendo, porque es distinto ver las cosas en vivo a verlas en un catálogo”, planteó Diego Miranda, jefe de Mantención de Subestaciones.

La técnico especialista en Sistemas contra Incendios de Sercoing, Valentina Hernández, aseveró que la realización de la feria “es una gran idea y muy innovadora. Me llamó mucho la atención una empresa que tenía arnés especialmente diseñados para mujeres, porque por lo general en mi grupo los trabajos en altura los realizan los hombres. Me gustó mucho que llegaran hasta acá, porque no todos tienen la posibilidad de ir a este tipo de exposiciones cuando se realizan afuera”.

Daniel Gaete, maestro mayor de Ferrostaal, destacó que los asistentes pudieron conocer “nuevas herramientas, en especial nuevos implementos de bloqueo que me llamaron la atención y de muy buena calidad. Ojalá se continúe realizando, para que continuemos innovando y conociendo lo que sale al mercado en temas de seguridad”.

Para el eléctrico instrumentista de Veolia, Pablo Aravena, el punto fuerte estuvo “en ver herramientas que podemos implementar en nuestros trabajos y que, al conocer a las empresas, podemos gestionar para obtenerlas de forma más rápida”.