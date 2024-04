Flavia Torrealba: El caso fundaciones le hizo mucho daño al proceso de descentralización.

Hasta el estudio de El Rancagüino TV durante la semana llegó la presidenta de la Federación Regionalista Verde Flavia Torrealba, partido oficialista que impulsa la candidatura del doctor Hugo Bozza para la primaria de alcalde de Rancagua a realizarse el próximo 9 de junio. Si bien esa fue la intención principal con la que vino, aprovechamos la instancia para conversar de política. De como será la definición de los candidatos a Cores y Gobernadores y de descentralización.

Flavia, partió la entrevista resaltando el papel que cumplimos los medios locales, “siempre estamos insistiendo en el valor que estos tienen para el desarrollo de las comunidades, para la construcción de comunidad, de identidad local, no solo para resolver problemas comunes, sino también para darle sentido de pertenencia a los territorios, especialmente a ciudades como esta que tienen tanta historia”, señaló.

Bueno, le voy a traer un poco también entonces a la localidad. No es un secreto que Rancagua está complicado, especialmente en el área municipal. La situación judicial del alcalde es compleja. Y en este escenario va a haber primarias del oficialismo. Para quienes no sepan los actuales concejales Patricio Enriquez, Carlos Arellano, Valentina Cáceres, Manuel Villagra y además el doctor Hugo Bosa competirán para ver quién es el candidato a alcalde de Rancagua.

Es bien esperanzador este acto electoral que vamos a tener el 9 de junio. en estas primarias legales que los partidos del oficialismo más la Democracia Cristiana. Insistimos en hacer en muchas comunas para mejor resolver y para respetar la voluntad popular especialmente en comunas tan complejas como esta. Rancagua no se merece lo que le está pasando, Por lo tanto, creo que todo tiene que ser de manera muy transparente para recuperar la confianza en la ciudadanía. Nosotros no nos podemos quedar en Rancagua sin administración municipal, pero para llegar a un buen administrador, administradora, alguien que resuelva los problemas, tiene que salir de esta primaria el mejor candidato. Nosotros creemos naturalmente que Hugo Bosa porque es un hombre con mucha experiencia, es un médico muy conocido en la zona, un hincha impenitente de O’Higgins, de Rancagua, pero además es un hombre que tiene un interés y un amor por Rancagua que es bien conmovedor. Es un hombre además que se caracteriza por ser una buena persona, una persona decente(…)

Bueno, evidentemente en Rancagua no ocurrió eso del que tiene mantiene.

No, no pasó eso.

Pero costó mucho llegar al consenso, más allá de Rancagua, de hacer la primaria, porque también la primaria tiene el problema de que impide a lo mejor algún otro tipo de acuerdo posterior

Mira, a nosotros no nos costó tanto. Había una voluntad y una necesidad de los partidos políticos oficialistas, más la Democracia Cristiana, en ser lo más amplio en esta discusión política, porque entendemos que se está viviendo un momento de crisis a nivel nacional y a nivel mundial, de desconfianza en la política. Por lo tanto, hay que avanzar hacia una democracia más sustantiva, donde la gente se involucre desde el inicio en los procesos. Acordamos 86 primarias, por tiempo, digamos, se inscribieron finalmente 44, creo, 45, no recuerdo exactamente.

Unos problemas con una firma…

Sí, algunos partidos no habían subido los documentos de los candidatos, bueno, nos quedamos con las que nos quedamos, pero creemos que tenemos que avanzar lo más posible en primarias legales amplias, informadas y donde la gente diga, avancemos en este camino, vamos a tener una multiplicidad de proyectos de administración municipal y la gente tiene que decir, sigamos apoyando a este candidato, en lugar de cerrar la discusión en una mesa de negociación. Yo destaco, sí, al Partido Socialista, ellos fueron muy honestos y se hicieron cargo del desastre de Rancagua y se abrieron, digamos, a una primaria sin discusión. Ellos no estuvieron dispuestos a tapar las sinvergüenzuras de esta administración y estuvieron dispuestos a abrir la comuna Así es que yo destaco ahí el rol que cumplió Paulina Vodanovic, que de manera bastante honesta hizo este gesto que, por cierto, honra a una presidente partido.

¿Y cómo se va a llegar a los candidatos en las comunas donde no hay primaria? Supongo que buscarán tener siempre un candidato único, pero al no haber primaria no es necesariamente ocurrir así.

Sí, es que había muchas que estaban despejadas de manera natural, había muchos que iban a la primera reelección, con candidatos o candidatas o con alcaldes en ejercicio que tenían destacado desempeño o que no tenían un desempeño cuestionado. Esos iban con un derecho preferente y uno, desde los partidos políticos, teníamos también el derecho a impugnar esas primeras reelecciones con razones políticas fundadas, por cierto, pero en general el comportamiento de los alcaldes y alcaldesas había sido bastante bueno, digamos. Entonces se despejaron rápidamente esas porque no había un liderazgo indiscutido que levantar o los cuestionamientos eran infundios. Usted sabe que se ha puesto muy de moda inventarle cosas a la gente ahora y desbancar por secretaría o a través de una acción judicial a algunos candidatos que son fuertes. Pero se despejaron rápidamente… más de la mitad de las comunas, eso fue muy fácil.

Y lo otro, bueno, usamos todo tipo de herramientas, instrumentos como elecciones pasadas, proyección de candidatos, identificación con las comunidades, por ejemplo, en el caso de Hugo Bosa, a nosotros no nos costó incorporarlo a la primaria porque Hugo Bosa estaba en la capital, del deporte nacional como el rodeo y él pertenece a ese mundo digamos por lo tanto creíamos que era un buen candidato que iba a tener un discurso en el que mucha gente hiciera eco para contraponerlo también a otras candidatas como animalista u otros que no tienen esa identificación.

¿Y en el caso de los Consejeros Regionales?, porque la elección es una megaelección,

Sí, es una mega elección porque los alcaldes van por un carril, los concejales van por otro carril. De hecho, la Federación Regionalista no firmó pacto con todos los partidos de gobierno. Nosotros hicimos un pacto con el Partido Liberal. Por lo tanto, vamos regionalistas verdes y liberales. Para los concejales. No así para el alcalde que vamos a una primaria amplia. Y para los Cores y los Gobernadores Regionales, estamos conversando también, por cierto, con nuestros socios, con el Partido Liberal, vamos a ver si incorporamos a un tercero. Pero la idea también, y lo importante, o tal vez la huella más interesante políticamente, hablando de lo que dejó esta negociación para las municipales y concejales, fue el nuevo eje que se instala en la política, que es un eje entre el Partido Regionalista Verde y el Partido Liberal. Esa es la única novedad que tiene todo este proceso.

Preguntaba precisamente porque, a diferencia de la elección de Alcaldes y de Gobernadores, que es unipersonal, la elección de Cores y de Concejales importa mucho la lista, porque no necesariamente el más votado individualmente puede ser electo, si es que la lista no tiene un buen desempeño.

Exactamente, por eso que tú usas muy bien el concepto de megaelección, son elecciones separadas, alcalde va por un carril, concejales va por otro carril, es otro voto y la de Cores y Gobernadores Regionales por otro carril. Nosotros los Regionalistas Verdes ni los Liberales ni los Radicales estuvieron disponibles para firmar un acuerdo o un pacto electoral para Gobernadores Regionales y Cores porque creemos que es una discusión que hay que dar con más calma.

Creemos que hay que invitar también a las comunidades a perfilar a sus mejores líderes y decidir lo que es mejor para la región. No se puede en una mesa decidir qué es lo mejor para la región sin respeto por las comunidades. Entonces, creíamos que teníamos que tener un poco más de tiempo. Había algunos partidos muy apurados para asegurarse, algunos candidatos… nominados, a mí no me gustan los becados en política, creo que uno tiene que ganarse el espacio y no estuvimos dispuestos para firmar un pacto amplio sino para hacer conversaciones y hacer una elección de los mejores y las mejores, los más pertinentes, los que pertenecen más, los que conocen más los problemas y los que tienen un mejor plan de desarrollo regional.

Pero la idea, por lo menos final, es tratar de llegar a un candidato único del oficialismo a gobernador

Siempre la idea está en llegar a la menor cantidad de competidores, porque hay un riesgo inherente en la elección de candidatos a gobernadores regionales. Claro, porque hay un tope que es el 40%, con el 40% de los votos se puede ganar. Entonces, dividir un sector en muchos candidatos.

Recordemos que el gobernador regional en primera vuelta es electo, el ganador si es que tiene más del 40% de los votos, si no se va a una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías.

A mí me gustan las segundas vueltas. Yo creo que es una forma de legitimar liderazgo y mostrar efectivamente lo que uno tiene. pero si no es una buena idea porque, por ejemplo, la oposición concordó en un candidato único, naturalmente que vamos a hacer todos los esfuerzos por no disolver la energía del progresismo, poniendo en riesgo, por cierto, un candidato único. Vamos a hacer muchas conversaciones todavía, pero creemos que le debemos a la gente llegar al mejor candidato o candidata Ojalá en primarias convencionales, ojalá en encuestas. Hay muchos instrumentos para decidir al mejor o la mejor.

¿Y qué plazos han dado para eso? Pensando que hay un plazo fatal que es cuando hay que inscribir formalmente al candidato.

Queremos tener ahora, luego, terminado esta semana, la próxima, cerrar ya el tema de las candidaturas alcaldes y concejales y empezar a conversar sobre los gobernadores, gobernadoras y cores, que son tan influyentes, deciden también los destinos de los dineros que se van a invertir y que además los planes de desarrollo regional que se van a empujar o cuáles áreas. Entonces es muy importante también el core, la core, Y usted lo han visto, la gente lo ha visto con mucha más claridad incluso.

Quedó claro que, por ejemplo, que a través del famoso caso convenio es que de repente el CORE debería tener incluso más atribuciones para precisamente fiscalizar en la acción del gobernador.

Bueno, como regionalista entenderá usted que uno de nuestros objetivos y misión institucional es impulsar la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales, con más poder para los cores, para los concejales y las concejalas, para que haya más fiscalización, pero además para que tengan más participación en la gestión del territorio. porque si no, nombras una especie de ducados, de duques, que tienen mucho poder concentrado, sin que haya forma de contrarrestar o supervigilar esa gestión, y está implícito el riesgo, digamos, si te sale un gobernador macanúo miel sobre hojuelas, pero si no es así, el riesgo para el territorio es muy grande.

Sí, porque ni siquiera la unanimidad del CORE puede imponer sobre el criterio del gobernador ante la priorización de determinado proyecto.

Exactamente. Nosotros lamentamos mucho el escándalo de las fundaciones del año pasado porque vimos que había un retroceso en el proceso de descentralización., porque como estaban prácticamente todos los gobernadores bajo sospecha, el gobierno y los ministerios recuperaron los poderes que habían ido delegando o los procesos de toma de decisión. Entonces, se le provocó un daño tremendo al proceso de descentralización con un tema que yo… Creo que es más pirotecnia que bases reales, digamos. En todos los escándalos de los convenios del año pasado hay muy poca base real. Esa escandalera fue levantada por políticos interesados en mantenerla activa, pero al final tú vas a llegar a la conclusión de que prácticamente no había ningún delito en la base de todo.

Yo vi al antiguo Contralor, en una presentación, en una performance muy inadecuada, con decisiones extremadamente peligrosas para las regiones, errónea, tuvo paralizada la inversión en las regiones, Muchos meses y servicios que no se prestaron solamente porque lo señaló el Contralor. Entonces tengo mucha esperanza además en la nueva nominación que se haga a la Contraloría porque no puede haber un Contralor como Bermúdez. fueron ocho años perdidos, donde en lugar de paralizar los procesos en los territorios, debió haber hecho una expansión de la Contraloría y haber tenido el doble de presupuesto a esta altura, el doble de funcionarios en los distintos espacios nosotros los regionalistas verdes una de las cosas a que apostamos es a que tal como se descentraliza y se transfieren poder a las regiones se incrementen severamente los controles Y en eso la Contraloría debió haber tenido ya metido dentro de los gobiernos regionales funcionarios para que se eviten estas cosas y no se perjudique el bien superior que la descentralización.

Y también que los Cores no solo estén presentes en la aprobación, sino también en el seguimiento y en la ejecución de los proyectos.

Sí, y en la evaluación final. Entonces… Hay errores que no se pueden volver a cometer. Yo insisto, hay que ser proactivo en el Estado. Mire, la Federación Regionalista Verde, a través de los diputados Jaime Mulet, Esteban Velázquez, que ahora es senador, impulsaron después de 20 años de trabajo 20 años de trabajo logramos sacar la ley de royalty minero va a beneficiar a 307 comunas del país prácticamente todas con el Fondo de Desarrollo de las Regiones Mineras y de las Comunas Mineras como Rancagua, se van a recibir fondos especiales extraordinarios también en la comuna y en el gobierno regional también, en los 16 gobiernos regionales. Cuando se incrementa de esa forma el patrimonio de una región, de una comuna, de una administración, tú tienes que incrementar los controles para evitar el mal uso de esos recursos. Entonces, por eso que tenemos una misión tremenda, digamos, que es al mismo tiempo que se transfieren poderes y capacidades, debemos ir ajustando la administración para que sean bien usados los recursos y la gente no se vea defraudada también. Entonces, por eso que en la medida que se incrementan los recursos, también hay que incrementar los controles.

Y ahí nosotros esperamos que la nueva administración de la Contraloría General de la República, que es la encargada de las cuentas nacionales, por cierto, nadie toma suficiente atención en eso, vaya un paso adelante y vaya incorporando más funcionarios, incrementando su dotación, metiendo a funcionarios dentro de las administraciones locales y regionales para ir previniendo que no surjan estos problemas que le hacen tanto daño al país. porque quedamos un paso atrás otra vez con el proceso de regionalización.