“Región de O’Higgins lleva 74,5% de cobertura territorial, superando promedio nacional del Censo”

Con excelentes noticias respecto al avance en cobertura territorial que lleva el Censo en la Región de O’Higgins, llegó el Director Nacional del INE, Ricardo Vicuña, quien resaltó que “el Censo sigue avanzando según lo planificado, habiendo ya recorrido el 71% del territorio nacional, con más de 4 millones de viviendas visitadas en estas seis semanas que llevamos en los sectores por comuna. Y quisimos reunirnos con el Delegado Presidencial para dar a conocer que esta región va tercera en cobertura territorial a nivel país con un 74,5%, lo que supera el promedio nacional que es de un 71%”.

Añadió la autoridad nacional del INE que “estas cifras son el reflejo de un trabajo bien realizado y de una amplia coordinación entre las distintas autoridades

Por su parte, Fabio López valoró la cobertura territorial informada respecto al Censo de Población y Vivienda, haciendo un llamado a la comunidad “a abrir las puertas de sus casas y recibir a los censistas y responder este rápido cuestionario. Tengan certeza y la seguridad de que sus datos no se ocuparán en otros fines que no sean los oficiales. Hoy las noticias son muy bien recibidas por todos los que de una u otra forma aportamos a esta gran iniciativa, tanto los equipos del Censo, los 1.200 censistas que están recorriendo la región, y toda la institucionalidad como las delegaciones provinciales, Carabineros, PDI, FFAA y muchas más. Así seguiremos avanzando para que todos y todas le abramos la puerta al Censo 2024. No podemos olvidar que es el operativo estadístico más grande del país, y con ello tendremos un registro actualizado de cuántas personas vivimos en Chile, dónde y cómo vivimos”, finalizó el Delegado Presidencial.