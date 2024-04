“Soy la primera mujer operadora en telecomando y estoy feliz de ir evolucionando”

Ad portas de cumplir tres años en Codelco División El Teniente, Marcela Valenzuela asegura estar feliz en su trabajo. “Era un anhelo estar acá”, dice la operadora de equipos LHD (cargadores frontales), que desarrolla sus labores en el Sub 6.

¿De qué se trata tu trabajo?

Manejo los equipos LHD con los que se extrae el mineral en la mina. También hago escoltas, que es el traslado de equipos pesados y, además, “cachorrear”, que es la reducción secundaria (fragmentar rocas de gran tamaño para que puedan ser trasladadas).

¿Cómo determinas qué tarea te tocará realizar?

Todos los días, cuando llegamos a la mina, tenemos una charla de seguridad y allí también nos indican qué trabajo nos va a tocar en la jornada.

¿Recuerdas cómo llegaste a la División?

Después que hice un curso de fortificación minera, mandé mi currículum a Codelco en Santiago. Allí me llamaron y me dijeron que iban a juntar mujeres para un proyecto para trabajar en la mina y me preguntaron si estaba interesada. Les respondí que por supuesto que sí y resultó ser el primer programa de Aprendizas. Con las mujeres que entramos fuimos las pioneras.

Nos hicieron clases, tuvimos un período de formación y luego llegué a la mina. Estoy feliz, me encanta lo que hago, me gusta mucho y vengo a trabajar con muchas ganas.

Era un anhelo trabajar acá, por algo quise estudiar fortificación minera. Quería llegar a Codelco porque es una empresa connotada y me llama mucho la atención el trabajo que se hace acá, estar arriba operando estas grandes máquinas, cambia mucho la percepción cuando uno está ahí en la cabina.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Este mes cumplo tres años y me encanta estar aquí. Lo que más me gusta es operar la pala, me llaman mucho la atención las máquinas. Ahora también estoy en el proyecto de Automine (operación remota de equipos, telecomando), soy la primera mujer de mi área que está en eso y estoy feliz de ir evolucionando.

¿Qué significa para ti ser una mujer en las operaciones mineras?

Fue un cambio. Yo antes trabajaba en un casino, tenía que estar siempre limpiecita, entonces fue un cambio brusco, aunque sabía a lo que venía. Y allá también la mayoría eran hombres, entonces en ese aspecto al menos, no fue tan distinto y no se me hizo difícil.

Mi familia está feliz de que esté aquí. Siempre me dicen que me cuide. Mis tres hijos están contentos de que su mamá trabaje en El Teniente. Cuando les muestro videos me hacen muchas preguntas y más ahora con el sistema Automine.

¿Qué significa para ti trabajar en una empresa como Codelco, que entrega sus excedentes a todos los chilenos y chilenas?

Estoy feliz de trabajar aquí y producir para todos, para mi familia y para los demás.