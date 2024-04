Con medidas diferenciadas este 1 de mayo inicia  la Gestión de Episodios Críticos

Este miércoles 1 de mayo se inicia la Gestión de Episodios Críticos (GEC) 2024, que se extiende al 31 de agosto y que forma parte del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) por material particulado (MP) 2,5 del Valle Central de O´Higgins, aplicando medidas especiales durante los meses de otoño e invierno para prevenir la exposición de la población a altos índices de contaminación del aire.

La medida, que abarca las 17 comunas que componen el valle central de O´Higgins, este año cuenta con medidas diferenciadas aplicadas en episodio de Alerta, Preemergencia o Emergencia Ambiental, para regular el uso residencial de artefactos a leña, actividades deportivas en establecimientos educacionales y actividades organizadas por el Instituto Nacional del Deporte (IND) y el funcionamiento de fuentes fijas como hornos y calderas.

“Este año el énfasis estará en la fiscalización, porque hay que respetar las restricciones en cada episodio en las comunas del valle central de nuestra región, ya que el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de la zona saturada, busca proteger la salud de la población, previniendo la exposición de los altos índices de contaminación del aire por material particulado fino producto del uso de artefactos de calefacción a leña”, señaló el Delegado Presidencial de O´Higgins, Fabio López.

Por su parte, la Seremi del Medio Ambiente, Giovanna Amaya indicó que este año la Gestión de Episodios Críticos tiene medidas completamente diferenciadas por episodio, detallando que “Este nuevo PDA trae medidas distintas, ya sea en Alerta, en Preemergencia o en Emergencia. En el día de Alerta vamos a tener la prohibición de utilizar calefactores a leña. Además, tenemos una medida que es distinta y especial porque los colegios van a poder realizar educación física, pero actividades moderadas y se van a poder realizar las competencias del Sistema Nacional de Competencias organizadas por el IND, y la prohibición de la industria que tenga calderas o que funcione en base a leña”.

Agregó que “En el caso de Preemergencia, no se pueden ocupar los artefactos a leña; en el caso de la industria, no se pueden ocupar medios de calefacción que sean con combustibles sólidos. Además, está la prohibición de hacer educación física en los recintos escolares y se exceptúan las actividades deportivas de libre competencia que tiene el IND”, dijo la autoridad regional de medioambiente.

Y para Emergencias, Amaya expuso que “al igual que en los años anteriores, ese día prohibición total de la calefacción a leña. No se realiza ninguna actividad deportiva de carácter masivo, educación física, y no se pueden hacer competencias que están en el Sistema Nacional de Competencias del IND. En el caso de la industria, no se pueden ocupar los hornos que señalen las cantidades superiores que están establecidas dentro del Plan de Contaminación Atmosférica. Medidas distintas que no estamos apresurando, y ya estamos previniendo a la población con lo que va a venir el próximo año con la prohibición total de calefacción a leña a partir del 2025 en Rancagua y Machalí Urbano”.

Cabe destacar que medidas establecidas en la GEC rigen sólo en situación de Episodio, es decir, al declararse Alerta, Preemergencia o Emergencia ambiental, para las 17 comunas de la zona saturada de la Región de O´Higgins: Rancagua, Graneros, Doñihue, Olivar, Coltauco, Coínco, Quinta de Tilcoco, San Vicente, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo.

Seremi del Medio Ambiente, Giovanna Amaya

FISCALIZACION

La fiscalización durante los episodios al uso de calefactores a leña en los hogares le corresponde a la Seremi de Salud O´Higgins, quien a través de sus equipos de fiscalización recorrerá diversos puntos de las comunas para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental.

“El año pasado cursamos cerca de 200 sumarios, lo que es una cifra favorable. Vemos que hay una conducta de la ciudadanía de ser responsable, además de las denuncias que los mismos vecinos hacen cuando identifican puentes de emisión que están generando contaminación. Pedirles que mantengamos este vínculo tan virtuoso y que las personas nos puedan ayudar a ser nuestros ojos en el territorio”, dijo la Seremi Salud, Carolina Torres.

Detalló “Tenemos nuestro equipo de fiscalización y son ellos quienes, de algún modo, redireccionamos los esfuerzos en el periodo de invierno para que podamos, en horarios adecuados, en donde se identifica esta falta. Tenemos en total seis oficinas en el territorio y deben ser aproximadamente 30 personas y eso se puede reforzar redirigiendo y reconvirtiendo equipos. Así que tenemos la posibilidad de reforzar cuando se requiere”.

Respecto a las multas, la autoridad sanitaria indicó que van desde 1 hasta 1000 UTM, “lo que se evalúa según la reiteración de la falta”. Agregó que para las denuncias hay distintos mecanismos. “Los municipios, por ejemplo, nos ayudan a identificar también la ciudadanía directamente. También se puede hacer a través de la OIRS”, dijo Torres.

En la línea de fiscalización, es necesario destacar que la Superintendencia del Medio Ambiente es el organismo encargado de fiscalizar las panaderías y la venta de leña durante todo el año, labores que se intensificarán durante la GEC a fin de resguardar el cumplimiento de la normativa ambiental.

Es importante señalar que el pronóstico de calidad del aire será publicado diariamente, a partir del 30 de abril, en redes sociales de la Seremi del Medio Ambiente O´Higgins, de la Delegación Presidencial Regional y en el sitio airechile.mma.gob.cl

PDA 2: Delegado Presidencial de O´Higgins, Fabio López.

PDA 3: Seremi Salud, Carolina Torres.

PDA 4: Este miércoles comienza la GEC con medidas diferenciadas aplicadas en episodio de Alerta, Preemergencia o Emergencia Ambiental.

NIVEL PRONOSTICADO Y MEDIDAS

ALERTA

Prohibición funcionamiento calderas de calefacción de uso domiciliario, calefactores a leña (certificados y no certificados por la SEC) y cocinas a leña. Solo podrán utilizarse calefactores a pellet certificados por la SEC. Fiscalización Seremi de Salud.

•Realización de actividad física y deportiva de intensidad Moderada (como caminatas de más de 30 minutos, salir en bicicleta, patinaje, baile entretenido, acondicionamiento físico, etc), en recintos cerrados, evitando esfuerzos físicos prolongados o muy intensos, para la totalidad de la comunidad escolar de la zona saturada. Las actividades vinculadas al Sistema Nacional de Competencias Deportivas (SNCD) se ejecutan a todo evento.

• Realización de actividad Física de intensidad Moderada, evitando esfuerzos físicos prolongados o muy intensos, en recintos cerrados. Las actividades vinculadas al SNDC se ejecutan a todo evento.

•Prohibición del funcionamiento de calderas a leña o carbón, a menos que acrediten emisiones de MP inferiores a 30 mg/m³N

PREEMERGENCIA

Prohibición funcionamiento calderas de calefacción de uso domiciliario, calefactores a leña (certificados y no certificados por la SEC) y cocinas a leña. Solo podrán utilizarse calefactores a pellet certificados por la SEC. Fiscalización Seremi de Salud.

• Se suspenden las actividades físicas y deportivas al aire libre y en recintos cerrados, para la totalidad de la comunidad escolar de la zona saturada. Las actividades vinculadas al Sistema Nacional de Competencias Deportivas (SNCD) se ejecutan a todo evento.

• Realización de actividad Física de intensidad Ligera (como caminatas suaves, bicicleta estática, yoga, pilates, pesas, etc), evitando esfuerzos físicos prolongados o muy intensos, en recintos cerrados. Las actividades vinculadas al SNCD se ejecutan a todo evento.

•Se deberán suspender actividades deportivas masivas al aire libre. Es decir aquella en que participen realizando una actividad física más de 100 personas. Fiscalización Seremi de Salud.

•Prohibición del funcionamiento de calderas que utilicen combustibles sólidos, a menos que acrediten emisiones de MP inferiores a 30 mg/m3N.

EMERGENCIA

Prohibición funcionamiento calderas de calefacción de uso domiciliario, calefactores a leña (certificados y no certificados por la SEC) y cocinas a leña. Solo podrán utilizarse calefactores a pellet certificados por la SEC. Fiscalización Seremi de Salud.

•Suspensión de las actividades físicas y deportivas al aire libre y en recintos cerrados, para la totalidad de la comunidad escolar de la zona saturada.

•Se deberán suspender actividades deportivas masivas al aire libre. Se entenderá por actividad masiva aquella en que participen realizando una actividad física más de 100 personas. Fiscalización Seremi de Salud.

•Prohibición del funcionamiento de calderas que utilicen combustibles sólidos, a menos que acrediten emisiones de MP inferiores a 30 mg/m3N. Fiscalización Seremi de Salud.

•Prohibición del funcionamiento de hornos, excepto hornos panificadores, con una potencia térmica mayor a 75 kWt que utilicen combustibles sólidos, a menos que acrediten emisiones de MP inferiores a 30 mg/m3N. Fiscalización Seremi de Salud.