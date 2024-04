Concejala Viviana Morales: “Mejorar lo que se pueda en estos 7 meses”.

Claramente estas últimas semanas han sido complejas, especialmente en el municipio de Rancagua. Esto después de que la magistrada Loreto Salas decretara la medida cautelar de prisión preventiva en contra del alcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy, investigado por una serie de delitos entre ellos cohecho, y malversación de fondos públicos.

En este escenario, hace un par de días fue electo como alcalde suplente el concejal Emerson Avendaño, quien obtuvo un importante apoyo de sus pares al recibir 8 de los 10 votos posible.

En este contexto conversamos con una concejala que esta terminando su primer periodo, que señala aún no saber si ira por una reelección o no y que si bien se ha mantenido alejada del foco mediático como miembro del Concejo tiene una particular visión de lo acontecido y que es lo que se viene para la capital regional. Nos referimos a Viviana Morales, actriz de profesión pero también con estudios en diseño, militante comunista y presidenta de la Comisión de Cultura del Consejo.

¿Cómo viviste todo este proceso que vivió la ciudad, que termina con la prisión preventiva del alcalde?

Nadie quería enfrentarse a una situación como esta. En ningún caso hubiésemos querido que llegáramos a estos niveles de corrupción en Rancagua. Sin embargo, aquí hubo un trabajo bien arduo de cuatro concejales, que si bien es cierto yo estuve solamente en la primera presentación por el caso de las pinturas, nunca emití un comentario, al contrario, ellos estaban bajo las facultades que les correspondían también. Me parece que el trabajo fue hecho bien, perfecto. Al final terminaron teniendo la razón, y la verdad es que el Ministerio Público reaccionó, vimos también los puntos que se imputaban. Esa formalización hace que tengamos ahora a Emerson como alcalde, también tuvimos a Valentina como alcaldesa protocolar (…) ahora lo que nos compete a nosotros es tratar de que en estos últimos siete meses puedan entregar un poco de garantías a las personas, a los rancagüinos y rancagüinas evidentemente.

¿Cómo está la interna del municipio? O sea, los funcionarios, el trabajo diario con toda esta situación.

Bueno, como digo, esta semana empezamos una nueva etapa. Bueno, todavía, el Tribunal Electoral tiene ratificarlo, de ahí empezamos hacia adelante.

No sabemos exactamente cuándo va a ser.

No sabemos cuándo va a ser, pero sí hubo, yo creo que fueron semanas bien duras para los funcionarios, y eso es importante mantenerlo como estabilizado en muchos ámbitos. Porque pase lo que pase con autoridades públicas el municipio sigue funcionando y nuestros funcionarios son fundamental para Rancagua entonces yo creo que estamos bajando ahora un poco las revoluciones y los funcionarios públicos de carrera, los que están recién empezando y todo. Es fascinante el trabajo que hacen y necesitan garantías de parte de lo que nos compete como autoridad pública. Entregarles garantías a las personas de Rancagua y evidentemente a nuestros funcionarios. Fue bien incómodo, ha sido incómodo, pero estoy segura, tengo mucha esperanza, la verdad, de todo en realidad, de los funcionarios y de todo lo que pueda pasar ahora

LA ELECCION

En la previa de la votación donde fue elegido Emerson se esperaba que hubiese sido un poco a lo mejor más peleada con a lo mejor muchos concejales votando por sí mismos, pero fue contundente la votación de 8 a 2 a favor de Emerson ¿Cómo se dio eso?

Mira, básicamente cuando empezamos a tener estas conversaciones, viéndonos en la situación que estábamos, le propuse a mis colegas -sugerí- que la persona que tomara estos siete meses fuera una persona que no estuviera en primaria, no fuera candidato a alcalde, dije yo. Algunos me dieron la razón, me decían interesante propuesta, pero eran cosas que teníamos que decidir entre nosotros. Y ahí empezó el trabajo de ir descartando a algunos de nuestros colegas, evidentemente. Y la verdad es que personalmente, políticamente, había que generar una sensación de unidad. Y ahí tuvimos que sentarnos a conversar, mirarnos las caras, nuestras alas políticas también, sentarse en ver cómo podríamos hacer un gesto de unidad para la comunidad. Y me parece que Emerson representaba evidentemente la unidad en ese momento.

¿Y qué es lo que se viene? Fuera de cámara conversábamos que 7 meses es poco tiempo.

Yo creo que dar señales claras a la comunidad. Eso lo tiene que decidir evidentemente el alcalde actual, pero probablemente seamos un poco más austeros en algunas cosas masivas, por decirlo así, como eventos probablemente. Pero aquí aportar a que podamos inmediatamente poder hacer gestos para la comunidad en salud, en educación, a lo mejor en las calles, hacer gestos que las personas sientan que estas personalidades políticas jóvenes estamos trabajando para poder generar de verdad una calidad, mejorar lo que se pueda en estos siete meses, mejorar calidad de vida y sin olvidar para mí el punto más importante álgidos de ahí hacia arriba, son los funcionarios públicos, que la gente sienta que los dineros, que sus dineros están siendo ocupados en ellos y -como dijo también el alcalde actual Emerson- volver la confianza a la institución pública que es el municipio. En los pueblos del Estado nosotros, el municipio es el primero que entra a poder generar una entrada con la familia. Hay mucha necesidad en Rancagua y necesitamos dar señales de unidad y de transparencia y que de verdad transversalmente seamos anticorrupción.



Siete meses no es mucho tiempo porque muchos proyectos necesitan más largo aliento, pero también tan vacía la billetera no va a estar porque llegaron hace muy poco los fondos del royalty. ¿Qué es lo que se piensa hacer con esas platas que en el fondo no se tenían consideradas originalmente?

Es una decisión de verdad que le compete en estos momentos a Emerson, al alcalde.

¿Que deberá presentarse al consejo también en algún momento?

Por supuesto que la va a presentar el consejo, no dudo de eso. Yo creo que vamos a tomar las mejores decisiones por lo mismo que estábamos, como recalcar lo que estábamos hablando recién, esos dineros del royalty. Personalmente me gustaría que a lo mejor fuera algo participativo, que a lo mejor los vecinos pudiesen participar de ello, pero también hay claras necesidades que tenemos dentro del municipio y a lo mejor sería bueno relacionar desde lo estadístico que tiene la municipalidad a lo mejor hacer algo participativo e insisto que las personas sientan que ese dinero va inmediatamente a hacia ellos, de verdad hay mucha necesidad y creo que el royalty tiene que ser invertido en que genere primera calidad de vida de un atisbo de mejorar calidad de vida a todos los rancagüinos y rancagüinas. Me gustaría que fuera participativo, pero también, como insisto, hay varias necesidades que podemos ver dentro del gobierno comunal, no sé, desde calles, veredas, luminarias, limpieza totalmente. Eso creo yo que sería como uno de los ejes probablemente donde podría ser invertido e ir hacia ahí apuntando a la calidad de vida de los rancagüinos y rancagüinas.

COMISION DE CULTURA

Y ya para ir cerrando también esta entrevista, un poco, ¿en qué está la Comisión de Cultura en la que tú presides?

Gracias por preguntar por eso. Mira, Comisión Cultura, hemos pasado por distintos procesos. Yo, como te digo, en mi primer periodo, y una de las cosas que cuando hemos trabajado con algunas agrupaciones, por ejemplo subvenciones, hacerse cargo, no cobrar de más y no cobrar de menos y ser súper responsable porque cultura también es un escalafón muy primordial dentro del municipio.

Un poco explicar que no estamos hablando de la Corporación de Cultura, que es la comisión del Consejo, entonces lo que ven más bien que nada son las subvenciones, son algunas ayudas a agrupaciones.

Sí, claro, es súper importante hacer esa aclaración porque la corporación es . Público-privada, pero lo que le completa a mi comisión es esas comisiones donde levantamos actas, donde los concejales escuchan a las agrupaciones, recibimos a… a los payadores nacionales, el Canto Poeta, agrupaciones de cueca, de metal también hemos trabajado, donde es importante realzar esa participación, que los concejales conozcan a su artista, que digan, esta es la subvención que yo quiero pedir. Nunca se olviden que no necesariamente la subvención va a ser el 100%, pero generas ahí una participación de que primero los concejales conocen a sus artistas, los artistas conocen a las personalidades políticas, trabajamos en conjunto y después de eso siempre les he sugerido a los artistas que vayan a hacer la rendición a los concejales, porque así hacemos la diferencia, sabiendo que nosotros como cultura no somos el primer eslabón

Igual es importante la salud mental, los trabajadores del arte, los derechos laborales también que tienen los trabajadores del arte, y ser responsables y conocer este mundo también de los dineros públicos. Ha sido bonito y he tenido, cada vez que hago comisiones tengo alta participación de mis colegas y eso es importante también (…) Municipalmente, obvio que hay otras necesidades, pero creo que la cultura es algo totalmente necesario para el ser humano y humaniza también la política y en este momento estamos pasando por una deshumanización tan grande que tenemos que darle un sentido a esto, y yo creo que eso puede ser la cultura, la música es que te conmueva algo, tener una percepción de la vida, el teatro es la forma más autónoma del autoconocimiento, entonces no es que te diga qué es lo que tienes que pensar, sino que presenta el personaje y aquí el ser humano empieza a analizar, y eso es importante, la autoeducación. Si los vecinos quieren algún tipo de subvención, no hacerles el proyecto a los vecinos, sino que decirles esta es una herramienta importante de cómo funciona el municipio y en ese sentido como que me he trabajado mucho la autonomía de la agrupación y la junta de vecinos donde a mí me corresponde enseñar lo que he aprendido y los vecinos que hagan que también aprendan de esto Y empiecen ahí, no como un poco a abrazar la agrupación o junta vecino y quedarse uno con ese conocimiento… Yo he aprendido muchísimo estos cuatro años de los dirigentes sociales. donde claro, yo tengo una visión, pero ahí hay otras cosas, y hay una retroalimentación.