HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 1 DE MAYO

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Tendrás que dedicar más atención a los asuntos de salud en especial si tienes alguna molestia en la dentadura porque las cosas se pueden complicar y agravar cuando menos te lo esperes.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tu familia te propondrá una inversión que puede ser muy ventajosa para todos. Te convendrá aprovecharla, pero cuida de que las tensiones derivadas de la situación afecten a tu estabilidad familiar.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Las tensiones familiares te provocarán decaimiento general y pocas ganas de salir de tu ensimismamiento, pero recuerda que los amigos te pueden echar una mano. Si sigues por ese camino, acabará por pagarlo tu salud.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Necesitas tomar el control de algunos aspectos de la familia que, aunque nadie lo pretenda, acaban por afectarte a ti directamente. Tienes algunos galones de autoridad sobre otras personas y deberás hacer gala de ellos cariñosamente, eso sí.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Los retos a los que te enfrentas en estos momentos necesitan de mayores esfuerzos por tu parte, en especial si tienes que estudiar para mejorar en tu carrera profesional. Mercurio te apoya ahora pero no durará siempre.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

No hagas planes muy cerrados para las próximas horas, porque pueden surgir complicaciones en el plano lo laboral, y no podrás decir que no. No en este momento. El trabajo es ahora para ti prioritario.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Las relaciones con los compañeros de trabajo entran en un periodo de turbulencias y necesitará s concentrarte en tus propios intereses. Ya verás como los que aparentaban ser tus amigos solo velan por tus intereses.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

El amor llamará a tu puerta cuando menos te lo esperes y deberías vencer tus miedos en este terreno porque no tienes nada que envidiar a nadie, pese a tus ramalazos de timidez.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

El clima puede afectar a tus actividades de estos días más de lo que piensas, sobre todo si andas con las defensas algo flojas. Ten cuidado con los aires acondicionados y los cambios bruscos de temperatura.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La tortilla se ha dado la vuelta en tus intereses sentimentales, y tendrás que esforzarte más si quieres seguir con tu pareja, quien ha decidido aplicarte tu propia medicina de aparente desinterés, y ahora puede que no te guste.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tendrás mucha suerte en los negocios y recibirás algún dinero extra que disfrutarás como agua de mayo. La toma de decisiones no será favorable, deberías darte un plazo de tiempo hasta que tengas la cabeza totalmente despejada.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Serás rápido a la hora de resolver problemas, tanto en el terreno profesional como personal. Con tu familia puede que te encuentres una serie de inconvenientes sin importancia, pero que dificultan el día a día.