Cuenta Pública 2023 en Olivar: Un año de logros y compromiso con fuerza en Seguridad Pública

El pasado viernes 26 de abril, en el remozado Teatro Municipal de Olivar, se realizó la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, donde como único punto de la tabla estaba la presentación de la Cuenta Pública 2023.

Con la presencia de los integrantes del concejo municipal en pleno –Eduardo Cáceres, Carla Guajardo, Estéfano Reyes, Vicente Allende, Carlos Miranda y Sergio Aravena–, la alcaldesa de la comuna, María Estrella Montero, entregó por medio de un video los resultados y avances de la gestión municipal durante el año 2023.

También asistieron a la Cuenta Pública Olivar 2023 en representación del Gobernador Regional Pablo Silva, la jefa de División de Planificación y Desarrollo Regional, Teresa Núñez; y el diputado Diego Schalper.

Luego, en su discurso, la edil comentó “he liderado nuestro querido municipio con dedicación y compromiso, trabajando incansablemente para el bienestar de todos los habitantes de Olivar. Por ejemplo, en Desarrollo Social, durante el año 2023 el municipio de Olivar ha apoyado programas y actividades que fomentan la inclusión, la educación y la cultura en la comunidad”. También han existido avances en Infraestructura comunal, Educación, Salud, Desarrollo Social y en Seguridad Pública, que la alcaldesa dio a conocer a toda la comunidad olivarina.

GRAN APALANCAMIENTO DE RECURSOS Y GESTIÓN DEL EQUIPO MUNICIPAL

El total de proyectos de infraestructura financiados y ejecutados en el año 2023 por el equipo profesional técnico de la Dirección de Obras Municipales y la Secretaría de Planificación Comunal, SECPLAN, asciende a $3.236.795.661, con un total de proyectos a la fecha y de recursos obtenidos durante el periodo 2021-2023 por $12.030.790.119.

En tanto, en Seguridad Pública, además de la implementación de estrategias para fortalecer la seguridad en Olivar, colaborando con las fuerzas de orden y promoviendo una convivencia pacífica, la alcaldesa Montero anunció el destino que tendrá el inmueble denominado Casa Amarilla, inaugurado el pasado mes de marzo, como la Casa Ciudadana de la Seguridad Pública, donde se instalará la sala de monitoreo de un proyecto de 46 cámaras que vigilarán lugares estratégicos de la comuna.

Anuncios

Una vez concluida la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, donde se presentó la Cuenta Pública 2023, la alcaldesa Montero dijo “Esta ha sido una de mis cuentas públicas más hermosas y emotivas. No solamente porque está rodeada de sentimientos, sino que también de hechos. Y de hechos concretos, como son los que hoy día les dimos a conocer a toda la comunidad de Olivar, y que en este teatro realmente sobrepasó su capacidad. Al dar cuenta de la gestión 2023, y mostrar todos los avances y los logros que hemos tenido en nuestra comuna, no deja de ser para esta alcaldesa un tremendo orgullo y que lo comparto con todo mi equipo de trabajo, con cada uno de los funcionarios de la familia municipal, de la salud, de la educación. Porque gracias a ellos, he podido mostrar lo que hoy día la comuna ha estado avanzando.

Sobre el futuro, la alcaldesa Montero expresó “Todavía quedan algunos sueños que cumplir. Por ejemplo, la construcción del jardín infantil y sala cuna para Olivar, que hoy no lo tiene y que se construirá en el terreno que donó la familia Alcalde Puga. Ello va a permitir ayudar a todos los padres y, sobre todo a las madres que trabajan, que no tienen con quien dejar a sus hijos y que luchan por llevar un ingreso familiar más al hogar. Y donde los pequeños estén atendidos de buena forma, y seguros. Iremos acelerando, para concretar dicha importante obra para Olivar”, comentó la edil.

Posteriormente, se dio el paso a la actuación del destacado pianista regional José Riveros Donoso y, luego, a un momento especial donde se reconoció a dos ex funcionarias del Juzgado de Policía Local de Olivar que trabajaron por más de 40 años en dicha repartición: Ana María Peña y Magali Prieto. Sin dudas, una impecable rendición de la Cuenta Pública 2023 en Olivar.