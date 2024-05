HORÓSCOPO DEL VIERNES 3 DE MAYO

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

No deberías preocuparte demasiado por recientes baches en el terreno sentimental, los astros, con Venus a la cabeza, te resarcirán en breve. Si no tienes una relación estable, hoy no será el día para las aventuras, podrías buscarte complicaciones.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

El apoyo que te brinda tu pareja es esencial para pasar una etapa de contradicciones que se inicia hoy. Tanto las circunstancias reales de tu trabajo o tu familia, como los sentimientos que se acumulan en tu interior variarán sin concordancia aparente.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Empezarás una jornada cargado de buenas intenciones y de ilusión que te alegrarán un día más bien marcado por la monotonía. Tu buen humor y tu estupendo estado de ánimo, lograrán acortar tu jornada laboral y transformarla en algo único.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Te encontrarás hoy trabajador y voluntarioso y, lo que es más importante, notarás de igual forma a todos los que te rodean, de forma que un lunes aparentemente gris se convertirá en luminoso desde el punto de vista de la productividad.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Necesitarás tiempo para examinarte a ti mismo antes de tomar determinadas decisiones; no puedes desperdiciar el tiempo en los problemas de los demás. Quienes tienes más cerca te apoyarán en tus cambios personales.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tendrás que enfrentarse a un reto profesional o de estudios. Confía en tus conocimientos y actúa con aplomo, tomándote tu tiempo. Las dudas son malas consejeras, pero tendrás tiempo de reacción ante los errores, porque la partida se jugará a medio plazo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tus intereses sociales se van a ver disminuidos por la pereza. No te va a interesar meterte en líos para conseguir ventajas en el trabajo o compensaciones derivadas de contactos personales. Preferirás la vida tranquila, hogareña y dedicada a la lectura o la meditación.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tendrás oportunidades para cambiar de opinión, te ofrecerán la posibilidad de retractarte en tus afirmaciones en multitud de ocasiones, pero no querrás ceder. Esgrimirás argumentos firmes y concisos y, aunque estén equivocados, los mantendrás.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Si tienes una pareja más o menos estable, se acercan complicaciones, ya que volverás a tener contacto y tal vez ilusión por la reaparición de una persona a la que creías habías perdido. Averigua bien sus intenciones antes de lanzarte a la piscina.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

El día comenzará para los nacidos bajo este signo con algún problema doméstico o familiar que les podría impedir la concentración necesaria en el trabajo o los estudios. Tendrás que solucionarlo lo antes posible para salir del agobio.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Surgirán ciertos malentendidos en el trabajo en los que te puedes ver implicado. Aprovecha las aguas revueltas para hacer las reivindicaciones que tienes pendientes. En el amor, atraviesas momentos de estabilidad emocional y personal que gratificarán tu relación de pareja.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Un dolor intenso podría asustarte en cualquier momento del día, sin darte muchas pistas de lo que puede estar pasando en tu interior. Una visita a un especialista podría evitarte muchos quebraderos de cabeza, además de facilitar que desaparezca. Mal día para el juego.