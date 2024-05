Liga Seniors de Rancagua juega el Torneo de Apertura

En pleno desarrollo se encuentra el torneo de apertura intercomunal 2024 de la Liga de Fútbol Seniors de Rancagua.

El certamen, que es organizado por el Club Deportivo SyC Hernán Rodríguez Aliste, tiene la participación de 16 escuadras.

En la fecha 7, desarrollada hace algunos días, se registraron los siguientes marcadores: Instituto Marista 2-6 Che Mario; Bancarios C 0-4 Carlos Arenas; Bancarios B 4-1 Centauros; Bancarios A 4-2 Óscar Castro; Seniors-LMA 4-1 Salud VI Región; Torino 2-1 Jaime Eloz; Unión La Cruz 0-2 Fundición, y; GAC Lira 3-0 Los Pumas.

Para este fin de semana, ya programada, está la fecha 8, que contendrá: Bancarios A vs GAC Carlos Lira (sábado, 16.15 horas); Bancarios C vs Unión La Cruz (domingo, 9.45 horas); Centauros vs Jaime Eloz (domingo, 9.45 horas); Salud VI Región vs Instituto Maristas (domingo, 10 horas); Carlos Arenas vs Seniors-LMA (domingo, 11 horas); Bancarios B vs Torino (domingo, 11.30 horas); Fundición vs Óscar Castro (domingo, 11.30 horas); Los Pumas vs Che Mario (domingo, 11.30 horas).