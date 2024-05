HORÓSCOPO DEL SÁBADO 4 DE MAYO

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Hoy puede ser un gran día en lo que se refiere al amor. Si tienes pareja puedes disfrutar mucho con ella y reforzar lo que sientes. Si no la tienes, es muy posible que la encuentres en estos días, o que conozcas a alguien que te dé la pauta para elegir.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Surgirán problemas laborales que afectarán a tu estado de ánimo. Tu fuerza interior y tu voluntad te ayudarán a no desmoronarte. En lo sentimental, déjate llevar por tu pareja y procura relajarte y mantenerte lejos de los malos pensamientos.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Sin duda, es admirable ser generoso con los demás, pero hay situaciones que rozan el ridículo y que, más que por ser bueno, te hacen pasar por tonto. No dejes que se aprovechen de ti, y aprende a decir que no. Sé un poco más pragmático.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Las presiones profesionales te tienen indeciso, pero es el momento de reflexionar por ti mismo, no escuchar consejos interesados o faltos de experiencias y hacer los cambios que consideres necesarios.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Los momentos más duros pueden llegar de la mano del amor. No es que hoy el día esté especialmente negro, simplemente que todo lo que te hará sufrir estará relacionado con el corazón. Un poco de paciencia, mañana será mejor día.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tu inquietud principal será hoy la de encontrar la tranquilidad que te es esquiva desde hace días. Evita las discusiones y recuerda que a veces el silencio es la mejor defensa ante sentimientos como la envidia.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Inicias una etapa muy positiva en lo relacionado con las inversiones, el dinero o la economía en general. Saldrás muy beneficiado si te embarcas en algún tipo de negocio o iniciativa profesional. En lo sentimental, pueden surgir dudas familiares que afecten a tu relación de pareja.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

La decisión de un miembro de tu familia con respecto a su vida amorosa creará confusión y tensión en toda la familia. Estarás en medio de la incomprensión de unos y el exceso de tolerancia de otros. Mal momento para dedicarte a cuestiones estrictamente personales.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Es posible que hoy sufras una pequeña decepción: alguien en quien tenías depositadas grandes expectativas puede no estar a la altura de lo que esperabas. Sus actos no se corresponderán con sus palabras. Pero no te preocupes: tú lo olvidarás pronto.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Día favorable para la extroversión, las relaciones con los amigos y cierta liberación económica. También debes dejar algo de tiempo para la introspección y el análisis de las cosas negativa que llevas dentro, que debes sacar cuanto antes de ti.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Hoy decidirás que la vida no es solamente trabajo, estudios y responsabilidades. Tendrás la oportunidad de decir que sí a una proposición lúdica de tus amigos. Con moderación, que mañana hay que cumplir con nuevas entregas.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

No permitas que los conflictos con la familia repercutan en tu vida de pareja. Aprovecha para delimitar campos y evitar futuras tormentas por las mismas causas. En el trabajo, mide bien tus pasos, un traspiés puede dar al traste con tus planes de futuro.