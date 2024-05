Alerta de lluvia y nieve en O’Higgins por sistema frontal que se acerca

Para la Región de O’Higgins, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido una alerta por la llegada de un sistema frontal frío, que traerá consigo precipitaciones normales a moderadas y nevadas. Se espera que las lluvias alcancen hasta 30 milímetros de agua caída, mientras que la nieve podría acumularse hasta los 40 centímetros en las zonas cordilleranas.

Debido a este sistema frontal, la Dirección Meteorológica de Chile actualizó la Alerta Temprana Preventiva para la región de O’Higgins, ante la posibilidad de precipitaciones intensas en un corto período de tiempo. Se estima que las lluvias comenzarán durante la tarde de este martes 7 de mayo y se extenderán hasta finalizar la jornada, con probables nevadas en las zonas precordilleranas.

El Director Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, Marcelo Montecinos expresó su preocupación por las condiciones extremas que se esperan, con jornadas muy heladas y riesgo de remoción de masa en sectores altos del valle y la cordillera de la costa. Montecinos señaló que se espera una isoterma baja, alrededor de 2100 metros sobre el nivel del mar, que luego subirá a casi 3500 metros en menos de 24 horas.

“Vamos a tener jornadas muy heladas. En la región de O’Higgins vamos a tener precipitaciones líquidas sobre todo en la tarde del martes hasta media noche, donde tenemos previsto de acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile que caigan en la costa hasta 24 mm, en el valle hasta 28 mm y precordillera vamos a tener harta agua hasta 30 mm y luego unos 10 cm de nieve al terminar la tarde y en el sector cordillera hasta 40 cm de nieve”, dijo Montecinos.

Agregando que “La preocupación es que toda esta agua -que no es poca- va a caer en un corto período de tiempo durante la tarde del martes. El peligro es que existe un riesgo moderado de ocurrencia de remoción de masa en el sector valle, sectores altos de la Cordillera de la Costa que podría afectar a comunas como Malloa, Coinco, Doñihue, Coltauco, etc, por lo que hay que tener mucho cuidado con no acudir a sectores altos o cordilleranos para evitar riesgos. Ésta es la lluvia más importante, intensa que vamos a tener en corto tiempo”, dijo el director regional del SENAPRED.

La autoridad descartó estar en los índices de riesgo que se presentaron el año pasado en comunas como Coltauco o Rengo, ya que “no estamos para nada en esos índices. Hay que recordar que lo que produjo estos efectos fue la isoterma alta, llovió en sectores muy altos, cayeron precipitaciones líquidas en sectores donde había nieve a 1900 mts de atura, lo que produjo el problema. Ahora es todo lo contrario, vamos a tener lluvias en sectores muy bajos y nieve en sectores bajos, la isoterma va a estar en 1100 metros, va a estar muy helado y en algunos sectores incluso podría haber granizo”, dijo Montecinos.

PRONÓSTICO

En consecuencia, para este martes 07 de mayo, se espera la mayor cantidad de lluvias en la región, así como granizos y nieve desde los 1100 metros sobre el nivel de mar. En el litoral se esperan entre 15 y 25 mm de lluvia, vientos entre 25 y 40 km/h; en la Cordillera de la Costa y el valle central la lluvia podría alcanzar los 30 mm. En la precordillera se espera que llueva 30 mm y caigan 10 cm de nieve.

En tanto, para el miércoles 08 de mayo, se prevén precipitaciones menos intensas, con acumulaciones menores en la cordillera.

La Dirección Meteorológica de Chile también ha anunciado vientos normales a moderados en la precordillera y la cordillera, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Los cambios en la isoterma, según el informe de la DMC, indican una variación significativa en la altura de las precipitaciones: desde los 2400 metros el lunes, hasta los 1200 metros el miércoles.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), mediante su Minuta Técnica por Peligro de Remoción en Masa indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es moderada para litoral, Cordillera Costa, valle Longitudinal y Precordillera, en tanto para el sector de Cordillera es Baja.