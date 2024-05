La desaprobación de la gestión del Presidente Boric se sabía del mismo día en que fue proclamado

Por: Osvaldo Cartagena Anguita, Bioquímico, Magister Ingeniería Bioquímica.

Parece curioso que la desaprobación a la gestión del Presidente Boric tenga origen el mismo día que fue proclamado Presidente. Claramente parece raro, pero no los es y queda evidenciado al hacer un mejor análisis de los números electorales.

La razón la tienen las matemáticas y la forma de comunicar lo sucedido. Veamos juntos lo que pasó, ese 19 de diciembre del 2021.

Lo que se dijo cuando Gabriel Boric ganó las elecciones ¡Claro está que ganó! Un reconocido medio dijo “Boric gana las elecciones de Chile e impulsa una nueva izquierda en América Latina”. Otro medio dijo que “el ex líder estudiantil obtuvo un 55,86% de las preferencias, lo que representa más de 11 puntos porcentuales de diferencia con su rival”. Con algo más de detalle la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile exhibe “la segunda vuelta de la elección presidencial de 2021 fue la elección con mayor participación electoral en la historia de Chile, con 8.364.481 votos emitidos, donde Gabriel Boric resultó electo Presidente de la República con 4.621.231 votos (55,87%) y José Antonio Kast obtuvo el segundo lugar con 3.650.662 votos (44.14%). Lo dicho anteriormente es correcto, representa la realidad y claramente tiene unos tremendos sesgos que se perciben en la constante desaprobación al gobierno de Gabriel Boric y a su ningún repunte de aprobación de su gestión en lo que lleva como gobernante. La aprobación de esta última semana de abril de 2024 fue del 26%, siendo el promedio, de su segundo año de gestión, con un escaso 31% ¿Entonces, que pasa que no repunta su aprobación? ¿Tan mal lo hace? ¿Gobierna para todos los Chilenos? La respuesta la tienen los números y para adelantar algo del desarrollo les comentaré que los números revelan que claramente que no fue elegido por “todos” los chilenos y no gobierna para “todos” los chilenos. En resumen, su aprobación partió mal y terminó peor.

Vamos entonces a los datos. Partiré con el comentario que dice “la segunda vuelta de la elección presidencial de 2021 fue la elección con mayor participación electoral en la historia de Chile, con 8.364.481 votos emitidos, donde Gabriel Boric resultó electo Presidente de la Republica. Claramente, a medida que pasan los años, el padrón electoral va aumentando. Para fines del año 2021 era de 15.030.973 electores. Para el plebiscito del año 2023 el padrón electoral fue de 15.406.352 electores. Entonces, para cada elección de Presidente de la República de Chile tendremos un feliz ganador con la mayor participación electoral en la historia de Chile. Curioso, pero eso dicen los números y lo exponen los medios.

Por otro lado, es increíble y se sabe que en la elección 19 de diciembre del 2021 votaron 8.364.881 electores de un universo de 15.030.973 y la preferencia por el candidato Boric fue de 4.621.231. Aquí está la justificación de su aprobación. La razón entre los electores que votaron por el candidato Boric y el universo de electores es un 30%. Esto es lo increíble, solo un 30% de los electores chilenos aprobaba o creyó las promesas de campaña del candidato. Es curioso, pero cierto, que este 30% se mantuvo como promedio de la gestión del gobierno, pero claro está, solo apoya al gobierno su electorado base y cuando sobrepasa el 30% empieza a gobernar para “todos” chilenos. Esto fue raramente logrado en el periodo de gestión ya trascurrido. Por otro lado, cuando disminuye de ese porcentaje, del 30%, es un indicador que lo está haciendo aún peor. Su electorado base se está descolgando, como se refleja en esta última semana de abril donde llegó su aprobación al 26%.

¿Hasta dónde llegará esa desaprobación? Claramente no lo sé. Pero lo que sí sé, es que un estadista, un presidente de “todos” los chilenos hubiera capitalizado su electorado y de un 30% base inicial hubiera alcanzado un numero mucho mayor. Ahí se puede decir con propiedad “goberné para todos los chilenos”. Cosa que es este caso no ocurrió. Muy por el contrario, cada día que pasa se gobierna para menos chilenos. A lo menos esos dicen los números.

Lo que parte bien, puede terminar mal y lo que parte mal termina peor.