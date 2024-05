Clínica Isamédica realizó exitosa jornada de Cardiología Clínica e Intervencional

Fotos: Marco Lara

En el auditorio de la Universidad de O’Higgins Campus Rancagua, Clínica Isamédica lideró una extensa jornada de capacitación sobre Cardiología Clínica e Intervencional donde participaron diversos profesionales de la salud, médicos generales y del área, cardiólogos, urgenciólogos, intensivistas, internistas; médicos residentes, enfermeras, kinesiólogos y tecnólogos médicos, como asimismo alumnos y estudiantes.

El objetivo de este encuentro de capacitación fue tomar conocimiento de conceptos y avances en el manejo de las enfermedades cardiovasculares, actualizar nuevas guías en el manejo de pacientes críticos cardiológicos/coronarios y representar una guía clínica para los profesionales de la región.

Según los directores de esta jornada, los cardiólogos intervencionales de Clínica Isamédica, Dr. Marcio Alvarado(Coordinador del Departamento de Cardiología) y Dr. Byron Sarango, esta iniciativa logró ser un punto de encuentro para abordar la prevención. “Nos hemos visto enfrentados a una verdadera epidemia en la región en cuanto a la frecuencia de las enfermedades coronarias y de los infartos agudos al miocardio. Por eso junto al Dr. Alvarado nos surgió la idea de educar y hacer docencia y así ayudar a los médicos de la zona para el buen manejo de los pacientes y de su diagnóstico precoz”, explicó el Dr. Sarango. “Tenemos la oportunidad de contar con profesionales nacionales e internacionales, de diversas instituciones, universidades y que son una referencia. Después de lo teórico compartimos casos clínicos que nos han tocado vivir en Clínica Isamédica y que han sido de alta resolución”, añadió en tanto, el Dr. Alvarado.

INVITADOS ESPECIALES

El Dr. Jongsung Lim, especialista en insuficiencia cardiaca y trasplante cardiaco de la UC Christus, se refirió a lo que no debe faltar en la terapia farmacológica después de una hospitalización del paciente por insuficiencia cardiaca. “Esta es una enfermedad limitante de alto impacto y carga epidemiológica, es la principal razón de hospitalización especialmente en mayores de 65 años de edad. Si bien hay disponibilidad de nuevos fármacos para esta insuficiencia, el problema es que están subtratados un gran porcentaje de pacientes, lo hacen a una velocidad no adecuada o simplemente no la reciben”, argumentó el doctor, “lo cual hace que estos pacientes vivan menos y de peor forma”.

Por su parte, el Dr. Rodrigo Alonso, codirector del Centro Avanzado de Medicina Metabólica y Nutrición de Santiago y presidente del Grupo Chileno de Trabajo en Ateroesclerosis Coronaria, valoró esta iniciativa especialmente al hacerse en regiones. “Toda actividad de intercambio de información científica y de uso clínico entre médicos y profesionales de la salud es muy importante. Yo personalmente, hablé sobre el manejo y control del colesterol LDL en la prevención de los infartos e incluso enfermedades cerebrovasculares. Bajar este colesterol ha demostrado beneficios y mientras antes se consiga esta reducción es mejor para las personas”, especificó sobre su intervención.

Durante la jornada el encuentro incluyó paneles que se dividieron en áreas a tratar, como la prevención cardiovascular, el dolor torácico, la actualidad en Insu­ficiencia Cardíaca y Manejo Lipídico, cardiología moderna y casos clínicos, para terminar con un encuentro cena donde mediante transmisión desde Estados Unidos, el Dr. Pedro Villablanca, cardiólogo intervencional y estructural del Hospital Henry Ford, selló un exitoso día al hablar sobre el shock cardiogénico en el manejo ventricular en el infarto agudo al miocardio.