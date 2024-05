HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 8 DE MAYO

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Recibirás la visita inesperada de algún amigo que podría romperte el presupuesto. Querrás agradarle en todo lo que puedas, pero no dispondrás del tiempo necesario. Los astros te deparan suerte en el juego y con ella podrás contar durante todo el día; tan sólo necesitas ejercitar la paciencia.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tus intereses y tus ocupaciones están hoy en armonía y tienes suerte, porque tus obligaciones no te pesarán tanto. Aprovecha tu capacidad para hacer varias cosas a la vez, pero ve a lo seguro, sin arriesgar más de la cuenta.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Serás consciente del estrés y nerviosismo que acumulas desde hace unos días, y decidirás deberás consultarlo con un especialista cuanto antes. Hasta entonces podrías practicar algo de deporte para relajar tensiones y de paso modelar el cuerpo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

El día se presenta un poco peliagudo, con necesidad de darle muchas vueltas a algunas situaciones, porque tendrás necesidad de elegir entre dos amores, dos amigos o dos trabajos. Es algo que solo tú podrás decidir.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Por fin te decidirás a romper ese silencio que te agobia tanto. No puedes aguantar más siendo cómplice por omisión de alguna situación irregular en el trabajo o en tu círculo de amigos. Procura solamente no dañar a terceros innecesariamente.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Está claro que es más fácil que los demás tomen las decisiones por ti, aunque no tendrás derecho a quejarte después si la situación no te gusta, por eso es importante que te centres en aprender a tomar las riendas de tus asuntos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Debes involucrarte más en tu relación sentimental; te darás cuenta de que es necesario hablar más claramente para lograr plena comunicación. Si te has callado algo, es un buen momento para expresarlo. Un amigo te pedirá consejo o ayuda en el plano profesional.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Los astros te favorecen estos días en casi todo lo que emprendas, sobre todo en el terreno artístico. Sin embargo cuídate de los negocios rápidos y aparentemente muy beneficiosos. Se acercan problemas serios relacionados con el dinero.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tus odios pasados parecen estar presentes todavía; debes hacer lo posible por evitar los fantasmas de antaño que tanto te han perjudicado, tu gran optimismo en los malos momentos, te ayudará a superar el trance. No dejes de salir y relacionarte.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Cuestiones relacionadas con tu pasado que te preocupaban quedarán por fin solucionadas. Iniciarás un nuevo periodo en tu vida, que puede ofrecerte muchas satisfacciones. El momento también es propicio para embarcarte en los estudios que necesitas para prosperar

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Aflorará hoy a tu carácter un punto de agresividad que no es habitual. Aprovecha para canalizarla hacia la dirección adecuada, y no te embarques en conflictos inútiles. Tu disposición a la lucha puede darte éxitos fulminante, pero también algunos enemigos irreconciliables.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

En el ámbito profesional surgirán obstáculos con los que no contabas para llegar a tus objetivos, pero no debes tomar decisiones precipitadas; déjate llevar por tu instinto y sobre todo no te crees enemigos innecesarios.