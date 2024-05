Todo es posible con Jesucristo.

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fil.4:13)

Cuando el Apóstol San Pablo decía “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” como persona, demostraba tener una fortaleza grande, digna de ejemplo. Si bien aquí está hablando que tenía que contentarse con la escasez, sin embargo, también nos muestra la confianza que tenía en nuestro Señor Jesucristo como el Dios proveedor.

Generalmente nos sentimos débiles e impotentes cuando no podemos afrontar una situación y sentimos que nuestras fuerzas se han degastado sin poder superar el obstáculo.

El apóstol Pablo comentaba su experiencia, 2 Corintios 12:7, b… “una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 8 Tres veces le rogué al Señor que me la quitara; 9 pero él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.» Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. 10 Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte”

En este versículo se aclara que la fortaleza que el Apóstol San Pablo tenía para soportar todo lo que le sucedió provenía de Dios al considerarse el débil e incapaz de solucionar nada, por esta razón el Apóstol decía que en nuestra debilidad el poder de Dios se hace manifiesto. El Apóstol San Pablo era una persona de fe y Dios era quien le fortalecía de acuerdo a sus propósitos.

La palabra de Dios en el libro de Isaías dice:

“pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán sus alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán” Isaías. 40:31

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia” Isaías. 41:10

Si ponemos nuestras debilidades en las manos de Dios; si confiamos en El; si decidimos esperar en él confiando en sus promesas, Él nos hará fuerte y no nos debilitaremos

Pídale a Dios que le quite toda debilidad y le haga fuerte en él. Dios alentaba a Josué con estas palabras “Esfuérzate y se valiente”

Hagamos nuestras estas palabras de aliento que Dios da a Josué, mantengamos nuestra fe. esperando en Dios sin desmayar pues a su tiempo Dios dará respuesta a nuestra oración.

Con Dios todo es posible

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fil.4:13)

P. Alejandro H. Cabrera C.