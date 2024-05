HORÓSCOPO DEL JUEVES 9 DE MAYO

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Respuestas positivas en el mundo laboral que pueden desencadenar en un cambio de trabajo o de posición, siempre a mejor. Haz que tu pareja participe de tus inquietudes y comparte con ella los rumores y comentarios que te mantienen alerta y, a veces, nervioso.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Unas horas de soledad te vendrán muy bien para acabar de armar en tu cabeza el puzle de lo que quieres hacer con algunas relaciones personales que te están dando más disgustos que satisfacciones. Debes salir de la duda cuanto antes.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La buena marcha de los negocios familiares llegará a ser motivo de discusión entre los distintos miembros implicados en ellos. Hoy la sangre podría llegar al río, con discusiones y enfados de difícil solución. La facilidad para perdonar será, en ti, un alivio.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Saldrá a flote hoy tu espíritu más competitivo. Con energía y decisión, agresividad incluso. Aprovéchalo con inteligencia, sobre todo en el plano laboral: toma la iniciativa en tu trabajo, puede darte muy buenos resultados a medio plazo.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Día para estar atento a los detalles: no pases nada por alto, la circunstancia más intrascendente puede tener repercusiones a largo plazo, tanto en el plano personal como en el profesional. Es hora de tomar la iniciativa en un asunto familiar que parece no tener solución.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Las relaciones personales pueden abrirte la vía de nuevos proyectos, tanto personales como laborales. En estos últimos, no hagas planes demasiado complicados, porque pueden surgir imprevistos de última hora.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

El día se presenta estupendo para las relaciones con amigos a los que no ves con frecuencia. Tienes en mente un plan fascinante para este fin de semana, pero puede que debas cambiarlo varias veces. No te enfades porque no conseguirá nada con ello.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Las cuestiones laborales comienzan a tomar forma, sobre todo si estabas esperando una respuesta una demanda de trabajo o un cambio de estatus en el que tenías. También llegarán cambios en el terreno personal y familiar derivados de lo primero.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Los asuntos financieros, o de simples gastos, pueden llevarte hoy a una discusión con tu pareja; la diferencia de criterios en torno a este asunto os mantendrá enfrentados más de la cuenta, si no eres capaz de explicarte con claridad.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Acontecimientos repentinos podrían crearte confusión y caos en tus relaciones sentimentales. Tendrás que ir acostumbrándote a estos vaivenes. Por el momento, tranquilízate y habla claro con tu pareja para no hacer una montaña de un grano de arena.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Puedes sufrir de ansiedad ante determinados retos profesionales o de estudios que los que te enfrentas hoy. Tendrás que relativizar las cosas, nada es tan importante como para hacerte perder el control.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Te gustan los cambios, por lo que estos días disfrutarás como nunca de situaciones sorprendentes y, lo que es más importante, agradables. Podrás escapar de la rutina que tanto te deprime, y demostrar tus talentos y habilidades.