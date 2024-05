Víctor Fuentes asumió en propiedad la dirección técnica de O’Higgins

Llegó la oportunidad para un técnico de casa. Como lo manifestamos en la edición de este jueves, Víctor Fuentes sumaba bonos para ser confirmado como el nuevo entrenador de O’Higgins y así fue.

El club lo oficializó y por primera vez, en más de 14 años, un entrenador de casa dirigirá el primer equipo desde Gerardo Silva. “Esto que sucedió, da tranquilidad y seguridad de que puedas trabajar bien”, expresó Fuentes tras dejar las series menores y pasar a liderar el plantel de Primera División.

Con un vínculo indefinido con el club, Fuentes sabe que debe aprovechar la oportunidad que se le entrega, más cuando se confía en un profesional que ha dado muchas alegrías a los juveniles con títulos y buen fútbol. “Lo más importante es que tengo el respaldo de la directiva, de la Familia Abumohor, pero uno sabe que en el fútbol el entrenador es semana a semana, que se va analizando”.

Además, respecto a su arribo a Primera, señaló que “yo me preparé para este momento, y eso me da la fortaleza. Me tengo mucha confianza y espero estar a la altura”.

Cabe consignar que, Víctor Fuentes, fue claro en manifestar que las metas para lo que queda de temporada son claras. “El objetivo del club es meterse en torneos internacionales y creo que tenemos plantel y jugadores para llegar a esa posición”, puntualizó.