Clásico regional de Tercera A se jugará en San Fernando

En el estadio Jorge Silva Valenzuela de San Fernando, Colchagua CD recibirá al líder del torneo, Chimbarongo FC, este sábado a partir de las 4 de la tarde.

El duelo, considerado clásico por lo que ha ocurrido en años anteriores entre estos vecinos, es de importancia para ambos. Para los dirigidos por Gerardo Silva, arrimarse a los 9 puntos en el torneo y así recortar distancia justamente contra sus oponentes y con Brujas de Salamanca, el otro cuadro que marcha con campaña perfecta. Por su parte, para los adiestrados por Alan Álvarez será la oportunidad de ratificar el buen inicio y volver a ganar en una cancha que le viene bien.

Además, ambos conjuntos llegan picados tras ser eliminados de la Copa Chile, y este será el primer duelo que jugarán tras aquella participación.

En esta fecha, además, se jugarán otros duelos: Unión Compañías vs Municipal Puente Alto; Iberia vs Municipal Mejillones; Brujas vs Deportes Colina; Constitución Unido vs Comunal Cabrero; Deportes Valdivia vs Imperial Unido, y; Santiago City vs Deportes Quillón.