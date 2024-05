HORÓSCOPO DEL VIERNES 10 DE MAYO

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Puedes quedar impresionado por alguien a quien acabas de conocer y sobre el que no sabes nada de nada. No podrás dejar de pensar en su físico y tendrás una curiosidad enorme por saber qué es lo que hay detrás de esa imagen.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Llegan aires de cambios en el terreno laboral o profesional. Es posible que tu empresa cambie de dueños, lo que te obligará en cierto modo a “venderte” otra vez y afrontar nuevos desafíos. Todo lo que empieces te producirá dinero.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La buena estrella te acompañará durante toda la jornada sobre todo en los asuntos económicos. Saldrás de una etapa difícil que estabas atravesando y te sentirás aliviado de saldar una antigua deuda. En lo personal, te mostrarás atento y despreocupado.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Procura no dictar leyes en casa, y menos aún en tu lugar de trabajo, porque los demás no te ven hoy con autoridad suficiente como para acatar tus reglas. Tu capacidad de sacrificio no debe llegar tan lejos.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Si tienes una pareja estable, evita dar por cerrada una discusión sin haber agotado los temas que te preocupan. Si te dejas cuestiones en el tintero, éstas pueden aparecer en el momento más inoportuno y de forma distorsionada. Tendrás malas noticias en el trabajo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Podrías estar centrando tus esfuerzos en demostrar a lo grande tus sentimientos, pero no olvides que los pequeños detalles pueden llegar a ser decisivos. Piensa en las pequeñas cosas que pueden hacer feliz a quienes te rodean.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Ahora no es el momento adecuado de llevar a cabo un cambio tan radical como el que tienes en la cabeza. Profesionalmente, las cosas deben ir más despacio para que logres los resultados previstos. Sentimentalmente, estás en un bucle sin salida.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Si estás preocupado por asuntos del corazón, te ilusionará escuchar aparentes buenas noticias de una tercera persona, pero deberías aplicar la sensatez y esperar a oírlas directamente de la persona que más te interesa. No construyas falsas esperanzas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Si vives de tu propio trabajo, tienes que mostrar más prudencia de la acostumbrada con los gastos no programados de antemano porque tus ingresos pueden verse mermados por cuestiones coyunturales y ajenas a ti.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

En las cuestiones del amor, te convendrá ser más realista y vivir el momento, tratando de gozar de la vida feliz y tranquila que disfrutas actualmente. Si te empeñas en dejar volar tu imaginación, puedes acabar en un aterrizaje de emergencia.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Es posible que haya llegado el momento de cambiar muchas cosas en tu vida, sobre todo si tienes hijos pequeños. Verás que ya no puedes disponer de tu tiempo libre como antes, pero que merecerá mucho más la pena estar pendiente de ellos y sus deseos.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Tendrás la ocasión de comentar con algún experto las posibilidades reales de ganar dinero con inversiones de escaso riesgo aparente que te han propuesto algunos amigos. La salud puede complicarte algún viaje corto que lleves hoy a cabo.