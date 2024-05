HORÓSCOPO DEL SÁBADO 11 DE MAYO

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

En el plano personal podrías tener una sorpresa muy positiva incluso con beneficios de tipo económico a corto plazo. No tendrás que preocuparte por la organización ni el orden en el hogar, alguien lo hará por ti, facilitándote la dedicación plena a otras tareas.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Hoy será una buena jornada para los asuntos económicos. El trabajo y tus ocupaciones cotidianas, así como las aspiraciones sociales y personales van a estar en primer plano, dejando el ocio y la diversión para otro día.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tienes muchas posibilidades de ser el centro de atención en las fiestas y reuniones sociales. Tu trabajo o una de tus actividades de ocio serán de sumo interés para los demás asistentes y podrás explayarte sobre los temas que más te interesan.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Las ideas que te aporte un amigo pueden mejorar tu actividad profesional, pero deberás mostrarte también generoso en los momentos de recogida de beneficios para no quedar como la persona más interesada del grupo.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Permite que tus emociones afloren y muéstrate tal como eres, te hará sentir mucho mejor, sobre todo porque necesitarás recibir una atención especial de los demás. Deberás hablar sin tapujos y pedir con claridad lo que necesites.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Debes tener más paciencia con las personas mayores de la familia si quieres evitar enfrentamientos inútiles; en muchas ideas o actitudes no conseguirás sacarles de sus posiciones, y tampoco te convencerán a ti, así es que déjalo pasar.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Necesitarás más que nunca mantener el equilibrio entre placer y el deber si deseas evitar las tensiones del hogar. En el trabajo o los estudios mejorarás notablemente si logras quitarte esos problemas de la cabeza.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Unirás tus esfuerzos intelectuales a los de un equipo de trabajo y obtendrás buenos resultados. Las palmaditas en el hombro no te llegarán directamente, pero la satisfacción por un trabajo bien hecho sí que será generalizada. Mal día para los deportes.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Los sentimientos pueden jugarte una mala pasada; permanece alerta y no confíes en quien no te quiere, porque pueden intentar divertirse a tu costa. No te vendrá mal ser más desconfiado de lo normal en un día como hoy.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Te sentirás inclinado participar en actividades grupales. Reinará una gran armonía en tu relación con las personas de tu entorno inmediato, no necesariamente parientes: buen momento para estrechar lazos con compañeros de trabajo o vecinos.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Vivirás momentos de gran felicidad si dedicas más tiempo a su pareja. Tus allegados podrían exigirte compromisos que has ido eludiendo en las últimas semanas, y te irás quedando sin excusas de cara a las próximas vacaciones.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Es posible que tengas noticias sorprendentes de alguien cercano con quien perdiste el contacto hace tiempo. Esta novedad puede ser una excusa perfecta para recuperar esa relación que se enfrió sin motivos aparentes.