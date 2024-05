Rodrigo Ogalde Lisboa(22): Joven de la región visitó Silicon Valley gracias a beca UC

La mente emprendedora de los más jóvenes es posible potenciarla aún más si se le dan las herramientas y oportunidades necesarias. Es el caso del joven rancagüino Rodrigo Ogalde Lisboa(22),estudiante de quinto año de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Chile quien este año pudo visitar gracias a una beca, el famoso centro de innovación y desarrollo tecnológico Silicon Valley.

Unas semanas después Rodrigo nos vino a contar su excepcional experiencia al visitar empresas y startups locales conocidas en el mundo entero, tales como Google, Intel, Uber, Meta, GitHub entre otras. Gracias a este programa, allí sostuvieron reuniones con sus representantes para conocer el trabajo diario, cómo se desenvuelven las personas en ellas y cómo se maneja una organización de este tipo.

Este joven ha elegido en su carrera la especialización en software(computación) por una gran razón: que mediante la programación pueda solucionar algunas problemáticas sociales. Y es que, siendo alumno de cuarto medio del Instituto Inglés de Rancagua, en 2019 ideó un programa o software, al que llamó “Fast Pass”, para ordenar el ingreso de los estudiantes al casino de su colegio mediante la lectura del código de barras de sus credenciales. De esta manera pudo automatizar el ingreso de unos 300 alumnos al día. Con esta innovadora iniciativa, ingresó a la carrera en la UC mediante una postulación especial llamada NACE (Nueva Admisión de Científicos Emprendedores).

Rodrigo además tuvo la suerte de seguir creando y trabajando en lo suyo en 2020, cuando por una anécdota se dio cuenta que, en el ingreso del condominio de su casa, los guardias de seguridad no contaban con las herramientas adecuadas para dinamizar el ingreso de los residentes. Se dio cuenta que él podía encontrar la solución y en exactamente 16 horas ideó un prototipo, muy parecido a “Fast Pass”. Tras dos semanas de prueba convenció al directorio del condominio para contratarlo y estuvo al menos un año ideando la automatización de las labores de estos guardias en portería. “Logramos reducir los tiempos de espera de unos 3 minutos a tan solo 20 segundos en la entrada de los residentes en sus vehículos”, comenta y que lo mismo solucionó para el tema de los delivery. Luego de salir de pandemia y volver a la “normalidad”, creo un sistema de manejo automático para hacer su trabajo, “donde me compré un computador y automaticé mis procesos ahorrándome mucho tiempo”, agregó.

En su inquietante andar estudiantil Rodrigo postuló en 2023 al programa de la UC llamado The Brigde dirigido a estudiantes de pregrado de la carrera de Ingeniería. Tras un largo proceso donde mostró este proyecto tecnológico realizado en su condominio, logró ser seleccionado junto otros seis estudiantes para viajar a Silicon Valley a conocer e interactuar del sistema de innovación y emprendimiento más famoso del mundo. “Visitamos entre unas 60 y 70 empresas. Podíamos hacer todo esto solos pero nuestro grupo de seis fue tan bueno que funcionamos muy bien allá. Logramos conseguir hasta cinco reuniones al día en las empresas de allá”, recuerda.

Después cada uno debió preparar un informe de su viaje con todo lo que hicieron, en resumen, ya sea en videos y escrito, con el fin de difundirlo a posteriori. “Después, nos encargaron a cada uno encargarnos de un área específica para hacer difusión de nuestra experiencia, por ejemplo, uno que se encargue de Instagram, otro de dar charlas u otro de ayudante”, explica Rodrigo. “Este viaje a Silicon Valley pesa mucho de aquí en adelante. Además, los contactos que uno se consigue son muy buenos, porque si quieres ir a trabajar allá o hacer una pasantía, ya conoces a las empresas y sus personas”.

UN LARGO FUTURO POR DELANTE

Ahora este futuro ingeniero se plantea 2024 como un año de más trabajo. Con su actual proyecto emprendedor lleva casi cuatro años de desarrollo y en Silicon Valley muchos le dijeron que no pierda más el tiempo y que empezara a explotar su empresa, “porque es algo que nadie más tiene, me decían”, según Rodrigo. “Mi proyecto me gusta mucho pero no sé si explotarlo o irme al exterior a trabajar. Como automaticé mi trabajo puedo hacerlo cuando, dónde y cómo yo quiera, lo cual es increíble”.

Personalmente comenta que siempre ha sido muy resolutivo y motivado en todo. “Ahora en la universidad me dieron la coordinación de un curso por lo mismo, porque me ven muy motivado. Ahora estoy en Introducción a la programación estando en la cátedra, haciendo ayudantía y clases expositivas y, además, coordino el ramo aplicación y desarrollo web donde manejo y organizo las actividades”, nos explicó argumentando que le gusta mucho enseñar a los demás y a sus pares.

El caso de Rodrigo puede motivar a otros a buscar otros caminos que no se ven en la etapa escolar. “Encontrar cosas extraprogramáticas que te motiven y que están fuera de tu cotidianeidad es crucial para llegar a hacer las cosas que quieres hacer. Si enseñas que hay otras formas de aprender la gente puede encontrar lo que le gusta, y si después lo puedes combinar con tu trabajo es totalmente motivacional”, finaliza.