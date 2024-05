EDITORIAL: Un día muy especial

Caminaba este domingo por las calles céntricas de Rancagua y eran bastante las familias que recorrían el sector. Muchos de ellos, jóvenes, que aprovecharon el sol dominical para arrimarse al casco histórico y así festejar el Día de la Madre, que comercialmente se conmemoró en el país.

Si bien es cierto, para todos es el 10 de mayo, siempre se cuadra que para que sea un domingo y así poder celebrarlo.

Los más pequeños, claro está, sumaron horas y horas en sus respectivos jardines infantiles, colegios y escuelas para preparar trabajos manuales que fueron entregados a sus progenitoras. Esa dedicación, sin duda, es muy valorado por las afortunadas que reciben esas manualidades.

Volviendo al centro, los obsequios estaban marcados por los tradicionales globos, peluches y tarjetas para dedicar hermosas palabras a las madres.

Pero, creo, no hay mayor regalo que el cariño, un beso, un abrazo bien apretado. Eso sí, no olvido a quienes por diversas circunstancias no tienen a su madre en este mundo, a quien también se le recuerdan con cariño.

Y así pasó este día, donde solo resta decir a todas, feliz día mamá ya que, sin ellas, no estaríamos aquí.