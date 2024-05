Medallistas regionales en los Juegos Bolivarianos fueron homenajeados

Este lunes, en el estadio El Teniente de Rancagua, se realizó una significativa ceremonia para felicitar a los deportistas de la región de O’Higgins que, hace pocas semanas, lograron medalla en los Juegos Bolivarianos de la Juventud, evento que se efectuó en Sucre, Bolivia.

Allí, la delegación del Libertador, todos seleccionados nacionales, consiguieron siete medallas en sus respectivas disciplinas, algo que llena de orgullo no solo a ellos, sino que también a sus familias y a su entorno deportivo pues, para llegar a lo alto se requiere un extenso proceso de preparación.

En ese sentido, los atletas sin duda que valoraron lo realizado en Bolivia, más cuando las condiciones de competición son distintas a las habituales, principalmente por clima y altitud.

“Fue una experiencia muy bacán, mis primeros juegos”, expresó la medallista de oro en voleibol, Martina Allende. Su compañera de equipo, Trinidad Trujillo, agregó que “fue una experiencia increíble, lo pasamos súper bien, además que ganamos”.

En tanto, Clarita Vivar, bronce por equipos en racquetball, añadió que “ha sido muy lindo todo, me emociona y me motiva a seguir en esto. El deporte me hace feliz”,

Por su parte, Florencia Silva, plata individual y por equipos en esgrima, dijo que “me sentí súper bien, porque tuvimos una preparación bastante buena. En la altura, como que se apretaba un poco el pecho, pero en la competencia le dimos con todo. Estábamos focalizados y mentalizados”.

Mientras que Agustín Espinoza, plata en gimnasia, expresó que “comencé desde muy chico, son 10 años en esto, y espero seguir creciendo y avanzando”.

Así mismo, Antonella Navarro, oro en karate, sentenció que “fue una gran y linda experiencia. Estar en altura fue un desafío y lo pudimos llevar a cabo”.

Finalmente, Martín Henríquez, oro en boxeo, aseguró que “fue una bonita experiencia, en el boxeo es difícil sobresalir por el poco apoyo, pero salió todo bien”.

UN HÁBITO QUE NO SE TIENE QUE PERDER

Desde los Panamericanos, en la región se han impulsado muchos hitos para reconocer a los deportistas, comentó la seremi del Deporte, Macarena Chandía.

“Esta ceremonia es muy significativa, para que nuestros deportistas se sientan reconocidos y valorados, y para que también sean visibilizados en sus comunas”.

Es más, recalcó que “si se abren puertas para ellos, bienvenido sea”. Esto último relacionado con el apoyo que debe existir para los deportistas a niveles comunales y regionales.

En tanto, el director regional del IND, Juan Bustamante, añadió que “este es un proceso largo, los niños y niñas inician su carrera deportiva a corta edad, y esperamos que sigan avanzando en el deporte”.

Cabe consignar que, la delegación nacional, fue tercera en los Juegos, con 117 medallas obtenidas, 30 de ellas de oro, 40 de plata y 47 de bronce.

Los medallistas

– Oro por equipos, Martina Allende, voleibol (Machalí).

– Oro por equipos, Trinidad Trujillo, voleibol (Rancagua).

– Oro individual, Antonella Navarro, karate (Rancagua).

– Oro individual, Martín Henríquez, boxeo (Rancagua).

– Plata individual, Agustín Espinoza, gimnasia (Rancagua).

– Plata individual y por equipos, Florencia Silva, esgrima (Rancagua).

– Bronce por equipos, Clarita Vivar, racquetball (Machalí).