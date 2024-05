“Tengo arraigado en el corazón a El Teniente, por lo importante que es para el país”

No es fácil mantener una conversación fluida con Mario Flores y no precisamente porque le cueste comunicarse. Al contrario. Y es que su teléfono no para de sonar. “Así es todo el día”, cuenta.

Y es que sus labores como jefe de Turno de Transporte y Chancado en Codelco División El Teniente, lo mantienen siempre en contacto con las y los trabajadores.

¿De qué se trata tu trabajo?

Mi trabajo se relaciona con el aseo industrial en las operaciones, la incorporación de equipos, soy responsable también de la red contra incendios de la planta, del manejo de los residuos industriales, tengo a cargo a operadores, trabajadores propios y colaboradores y también maquinaria. En mi cargo de jefe de Turno me toca ver desde la Planta Concentradora hasta el Ferrocarril Teniente 8.

¿Recuerdas cómo llegaste a la División?

Empecé como contratista, trabajaba en Sewell, calibrando las correas principales. También hice aseo industrial, como jornal, que se llamaba en esa época. Estuve unos seis años en empresas contratistas hasta que en 1986 entré a Codelco, en Talleres y al año siguiente me dieron la oportunidad de ir a la mina, en febrero de 1987.

Llegué al área Cuatro Sur, como jornal, en los inicios del área, haciendo puntos de extracción y carpetas. Después entré a desarrollo de minas, estuve en Cuatro Fortuna, en Esmeralda, Teniente 6, Cinco Pilares. Tengo muchas anécdotas.

¿Cuál anécdota recuerda con más cariño?

La con más cariño, fue cuando tuvimos que traspasar con camiones toda la cordillera, a 4.200 metros de altura, porque había un derrumbe en un tramo y necesitaban estos camiones en Teniente 7, así que debíamos hacerlos ingresar. Y como esa hay una infinidad de historias en todos estos años.

¿Qué sientes le ha entregado El Teniente a tu vida?

La empresa me ha dado todo y yo le he entregado todo lo mío también. Mis años de juventud, la experiencia que tengo en las labores, el manejo. Hay que querer a la empresa, tengo arraigado en el corazón a El Teniente, por lo importante que es para el país, para las personas. Muchas veces nos levantamos a las 4 o 5 de la mañana, pero no nos importa, porque es nuestro trabajo, nuestra obligación, parte de nosotros sacar esto adelante y a la División.

Mi trayectoria en estos 38 años ha sido de aprendizaje, a pesar de que estoy ya ad portas de pensar en mi retiro. Le he entregado todos mis conocimientos a El Teniente, he aprendido con la empresa y la empresa ha aprendido de mí. Estuve en aluviones, en momentos complejos, pero también la empresa me ha dado lo que he necesitado. Mis tres hijos ya son profesionales, tengo un buen pasar, estudié ingeniería, hice un curso de inglés, fui instructor interno. Y contando además el tiempo que estuve en empresas contratistas, son 42 años aquí en la División.

¿Qué significa para ti trabajar en una empresa como Codelco, que entrega sus excedentes a todos los chilenos y chilenas?

Valoro mucho estar en una empresa que aporta tanto a tantas personas, siento que es impagable. Creo que, a veces, las personas no entienden el trabajo que hacemos, el frío que pasamos, los riesgos que corremos, sin desmerecer a otras profesiones que también son importantes para el país. Me levanto a las cinco de la mañana y no vuelvo hasta después de las siete de la tarde a mi casa, pero sé que he aportado a la empresa y, por ende, a mi país. Y eso lo saben también mis hijos y mi señora.