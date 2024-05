Por la fecha 5 del grupo A, César Vallejo recibirá a Always Ready

Desde las 23:00 horas, César Vallejo y Always Ready se enfrentan mañana por la fecha 5 del grupo A del torneo CONMEBOL – Copa Sudamericana 2024 en el Estadio Mansiche.

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

César Vallejo buscará la victoria luego de caer 1 a 5 frente a Independiente Medellín. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 12 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Always Ready venció en casa a Defensa y Justicia por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y ha empatado 1. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 1 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de abril, en Fase de grupos del torneo CONMEBOL – Copa Sudamericana 2024, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Always Ready.

Con 10 puntos y 8 goles anotados, Always Ready busca una victoria para mantenerse en el liderato del Grupo A ante C. Vallejo, colero de la zona que no ha recaudado unidades.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Raphael Claus.

Horario César Vallejo y Always Ready, según país

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.