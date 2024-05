HORÓSCOPO DEL MARTES 14 DE MAYO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Será un buen día para tus relaciones de pareja, si la tienes. Si aún buscas a tu media naranja, será la familia la que llene el hueco. De todas formas, algunos amigos están esperando un detalle de tu parte.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tendrás la oportunidad inesperada de conocer más a una persona que, hasta ahora, casi la habías ignorado. Descubrirás nuevos horizontes en tu vida. Económicamente te sentirás en buena racha, lo que no quiere decir que actúes confiadamente.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La comida será el punto álgido del día, no sólo porque disfrutes de los platos especiales, también porque la compañía será muy agradable. Si no tienes pareja, puede ser tu oportunidad, aunque tendrás que rebajar tu estado de nervios ante estas situaciones.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Surgirán contratiempos familiares que provocarán en ti una sensación desagradable que irá desapareciendo según vayas afrontando los hechos. En lo sentimental, notarás que te están poniendo a prueba, y tratarás de estar a la altura.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Buenos tiempos económicos que se materializarán en forma de juegos de azar. Aprovecha la buena estrella y consigue éxitos monetarios. En el amor, la mala racha parece que llega a su fin y quizá encuentres lo que has andado buscando.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Vivir fuera de tu país te puede dar un conocimiento de la vida que no se adquiere en los libros y pensarás en probar si aún no lo has hecho. Tienes en la cabeza mucha gente que puede echarte un cable para empezar.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

La enfermedad de una persona mayor te hará plantearte la vejez y tratarás de organizar tus recursos de una forma más coherente con tus ingresos. Tu etapa de promiscuidad tiende a llegar a su fin para alcanzar una estabilidad placentera.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Comenzarás hoy a vislumbrar el cambio de suerte en tus problemas laborales; si tienes pensado cambiar de trabajo, verás la oferta que te interesa. Si te encuentras a gusto con tu actividad actual, es posible que te sorprendan con mejoras económicas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Hoy trabajarás con una tenacidad increíble y tendrás facilidad para enfrentarte a graves problemas que se van a plantear en la empresa. Centrándote tanto en el trabajo es normal que se te escape la ocasión de tener un bonito detalle con tu pareja… .

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Vivirás con el ánimo y la disposición, en todos los sentidos, de planear y llevar a cabo desplazamientos de tipo turístico que impliquen un enriquecimiento de tus conocimientos. Tal vez te sirva para tu desempeño profesional, pero sobre todo para tu crecimiento interno.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tus cuentas personales necesitan de una puesta al día. No puedes seguir aplazando pagos porque cualquier día llegarás al colapso. Algún familiar te orientará sin problemas sobre la manera de sanear tu balance de ingresos y gastos.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

No seas fatalista y piensa que aunque ahora no lo veas demasiado claro todo va a cambiar dentro de poco. Concédete algún capricho del que tengas ganas para resarcirte de estos momentos menos buenos.