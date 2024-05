Ministro de Educación:  “A nivel nacional este es el año en que menos estudiantes no tenían oferta educativa”.

Durante la semana pasada el presidente Gabriel Boric realizó una gira de tres días por nuestra región, en gran parte de sus actividades estuvo acompañado por el ministro de Educación Nicolás Cataldo especialmente en aquellas ocasiones que especialmente tenían relación con su cartera como lo fue la visita a una escuela rural en Litueche y el recorrido por las nuevas dependencias de la Universidad de O´Higgins en Rancagua, en este contexto conversamos en el estudio de Televisión de El Rancagüino con el ministro Cataldo.

En su visita a Marchigüe el presidente hizo una serie de anuncios para las escuelas rurales del país.

En el marco del proceso de fortalecimiento de la educación pública en general, hemos constatado que hay una gran dificultad que en general tiene la escuela y esa es precisamente el deterioro, la obsolescencia de la infraestructura escolar que cuesta mucho renovarla porque estamos hablando de más de 10.500 establecimientos educacionales a lo largo de nuestro país. Son inversiones lentas, siempre la construcción de infraestructura es un proceso lento, es caro. Aunque tenga presupuesto súper abultado, nunca es suficiente para todas las necesidades del territorio (…)

El año pasado, nosotros logramos asignar más de 100.000 millones de pesos en infraestructura. De hecho, parte importante de eso llegó acá a la región, fueron 17 establecimientos educacionales, fueron más de 7.500 millones de pesos que quedaron destinados acá en la región de O’Higgins, pero nos quedaron algunos pendientes, no solamente en O’Higgins, sino que en todo el país. Conversamos con muchos gobernadores regionales, en el caso de la región de O’Higgins, el gobernador Pablo Silva tomó el desafío de financiar el resto de los proyectos que quedaron listos pero que no tuvieron financiamiento por nosotros. Entonces eso quedó por ese camino, por el camino del gobierno regional, ya está avanzando. Pero dijimos, bueno, ¿qué pasa con el resto del país? Entonces ahí es que el presidente anunció estos 50 mil millones de pesos, que es lo que nos cuesta sacar adelante todos los proyectos que quedaron listos. Son proyectos que quedaron elaborados, con costo, aprobados, todo ok, pero que faltaba el financiamiento.

Especialmente en las escuelas rurales que muchas veces no son tan visibles como en las grandes ciudades

. Y que son comunidades educativas pequeñas y que, a lo mejor, claro, por la masa de personas, la cantidad de niños, generan menos repercusión, pero es muy importante. O sea, piensa que más del 70% del territorio chileno es rural. Pero el porcentaje de la población rural es baja. No es más del 30%. Entonces, efectivamente ahí tenemos una asimetría de la que hacernos cargo. Y hay que hacer cosas que son muy relevantes. Por ejemplo, en Marchigüe estábamos en la zona donde hacía mucho frío Y el proyecto que se invirtió en esa escuela, porque ya estaba lista, fue un proyecto de eficiencia energética, es decir, mejorar el revestimiento para que las salas estuviesen aisladas del frío y del calor, con sistemas de ventanas con termo panel, entre otras tecnologías que se incorporaron, además de un mejoramiento y hermoseamiento de las fachadas, los techos. En fin, la escuela con otras características.

La gente estaba muy contenta, muy feliz, y nos comentaban que en invierno hace menos frío dentro de la sala y en verano hace menos calor también, porque además eso tiene su extremo, ¿no? En Marchigüe hace mucho frío en invierno y hace mucho calor en verano. Entonces, todo eso es dignidad, es mejorar las condiciones en las que ocurren los procesos formativos, ¿no? Es que no estén preocupados de si los niños se enferman producto del frío que hace y por tanto después estos niños dejan de ir a clase porque están resfriados enferman al resto los profesores también, después los profesores no pueden ir a clase porque están resfriados entonces. Estas cosas no son triviales, no es solo el pintar la sala de clases, es el mejoramiento para que se entienda como parte de las condiciones de enseñanza que el Estado decide entregarle a sus escuelas. Porque la infraestructura, las condiciones materiales, son condiciones de enseñanza también. Las facilitan o las obstaculizan. Y en este caso hemos decidido hacer la inversión para que se facilite los aprendizajes.

EDUCACION SUPERIOR

Pasando al otro tema del ámbito educacional, ahora usted viene a recorrer las nuevas instalaciones de la Universidad de O´Higgins.

Claro, también es que es lo mismo. Lo conversábamos con la rectora, con Fernanda Kri. Fue una actividad preciosa. Muchos estudiantes, además, muy contentos. Los mismos estudiantes, eran cientos de estudiantes que de manera espontánea fueron a recibir al presidente. Se inauguraron las instalaciones de la biblioteca. Dos pisos. Un nivel que de verdad cualquier institución de educación superior la quisiera. Y yo creo que lo importante acá es destacar que la Universidad de O’Higgins es una universidad nueva, que tiene poco tiempo de implementación. Esto partió en el 2015, estamos hablando de ocho años, no llega a la década aún. Y se ha logrado consolidar como una institución prestigiosa, con muy buenos niveles de acreditación, con una cantidad importante de investigación, como una universidad compleja además.

Cuando hablamos de universidad compleja, para que se entienda, es aquella universidad que no solamente hace docencia, sino también hace extensión y hace investigación. Es decir, cubre las tres áreas de lo que es el quehacer de la universidad. Entonces, la Universidad O’Higgins es compleja. No todas las universidades en Chile son complejas, porque no logran ese nivel de desarrollo (…) a mí me tocó estar en esa época en el Ministerio de Educación cuando se diseñó la creación de las dos universidades. Y ojo, no están exentas de problemas. La Universidad de O’Higgins es el extremo exitoso del proceso y en Aysén tenemos muchas dificultades de las que nos estamos haciendo cargo y esperamos que podamos revertirla para que transite el mismo camino de la Universidad de O’Higgins.

También un poco más de un año, ya está funcionando el CFT estatal.

Sí, bueno, es un poco lo mismo, ¿no? La necesidad de fortalecer la educación técnica profesional en Chile es clave. Mira, hoy día estamos asumiendo desafíos importantes como país. La estrategia nacional del litio, las políticas sobre hidrógeno verde, son desafíos productivos que implican que tenemos que diversificar nuestra formación. Tenemos que preparar profesionales para estas nuevas industrias que están emergiendo. Yo solo nombro dos. La aceleración de las tecnologías, la innovación tecnológica que está penetrando en el mundo del trabajo también es clave. El papel de la inteligencia artificial, por nombrar solo algunos aspectos de las cosas nuevas que están empezando a ocurrir y que permean el mundo del trabajo, implica que la educación tiene que avanzar a niveles más acelerados de lo que lo ha hecho hoy día.

Porque lo que no puede ocurrir es que el mundo del trabajo cambie e innove mucho más rápido que educación, porque si no se nos desfasa la formación. Y por eso es importante fortalecer la educación TP, la educación técnico-profesional. Pero no solamente la educación superior, también la educación media técnico-profesional. El año pasado inauguramos. las nuevas obras del Liceo de San Fernando acá en la región, un liceo industrial de administración delegada por la Universidad Técnica Metropolitana(…). Por eso hemos estado trabajando este último tiempo en la reformulación de la estrategia técnico-profesional a nivel nacional, en un espacio que está formado por ley, donde participa el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Economía, Algunas otras instituciones como SENSE, Chile Valora, a propósito de la formación y la capacitación laboral. Está también el mundo productivo, la CPC, las SOFOFA, son representantes del mundo empresarial. Está la CUT como representante de los trabajadores, es decir, es un espacio tripartito. Además de la educación superior, están la universidad y también los CFT representados. Entonces es un espacio en el que hay una sinergia súper importante donde convergen miradas distintas y hoy día estamos actualizando la estrategia para el 2030. Y estamos en ese proceso de formulación de la estrategia que va obviamente a orientar a nuestro sistema de educación media técnico-profesional, pero también a la educación superior técnico-profesional y en este caso al CPT de acá de la región de O´Higgins.

RESULTADOS

Pero a la vez se sigue manteniendo esta brecha, entre el resultado entre la educación pública y la educación privada, y en muchos casos se empieza incluso a alargar un poco.

Mira, se ha ido cortando. Los resultados del último SIMCE, lo que vimos fue que la educación pública logró un aumento significativo en sus resultados. De hecho, los servicios locales tuvieron un aumento de 15 puntos, 17 puntos en algunos casos. En general la educación municipal también tuvo un incremento importante. Todo el sistema subió, pero la educación pública subió un poquito más que la educación particular. Ahora, la brecha de origen es gigante. Entonces, efectivamente se van acortando. Yo creo que es súper importante considerar varias cosas. Primero, ¿a quién atiende la educación pública? Hoy día la educación pública principalmente atiende estudiantes vulnerables. Los sectores más vulnerables de nuestro país están yendo a la educación pública. La educación particular pagada, que es la que tiene mejores resultados… Cobra mucho, y las familias tienen que tener capacidad adquisitiva que no tienen, digamos. O sea, no podrían entrar a estudiar en una escuela particular pagada dado que cobran alto arancel. Entonces, en esa perspectiva, la educación pública tiene que cumplir una promesa, que es la promesa de la equidad, la igualdad de oportunidades y una educación de calidad integral que forme no solamente estudiantes que puedan después continuar estudios superiores y ser profesional y mejorar su vida, sino que también entregue valores y capacidades para relacionarnos en paz, para relacionarnos de manera adecuada, para fortalecer la democracia, la convivencia ciudadana, que son cosas que están muy deterioradas hoy en día.

También se ha visto un aumento de la demanda también por la educación pública y ahí vimos que hubo niños que quedaron sin matrícula y de hecho informábamos en el diario que la Corte de Apelaciones ordenó a la Seremi cortar una matrícula para una niña. ¿En qué va ese tema?

Mira, a nivel nacional este es el año en que menos estudiantes no tenían oferta educativa. En años anteriores, cuando uno compara las cifras, han sido mucho más altos las cantidades de estudiantes buscando dónde entrar al inicio del año escolar. Este es un proceso que obviamente detectamos en el año 2022, se han ido tomando decisiones, cada año ha sido más bajo, y cada año el Ministerio de Educación, en conjunto con los sostenedores, porque son los sostenedores quienes generan más capacidad, solicitan aumentar la capacidad de la sala, aumentar los sobrecupos, no es una atribución del Ministerio, el Ministerio autoriza, pero no las crea. El sostenedor es que la crea, sea el público o particular.

Entonces, este año fue el año en que menos hubo, pero generó mayor revuelo mediático. Me parece fantástico que la sociedad y los medios de comunicación le pongan atención a un fenómeno que lleva en desarrollo mucho tiempo. Incluso desde antes, digamos, la pandemia interrumpió un poco esos procesos porque, como fue virtual, no estaba el problema de la gente buscando una escuela. Pero antes de la pandemia también era una dificultad. Y era una dificultad, ojo, que en el Ministerio de Educación ni siquiera se observaba como fenómeno. Nadie estaba preocupado de cuántos estudiantes estaban buscando una sala de clases en marzo. Hoy sí, hoy estamos preocupados, asumimos los costos políticos de que nos cuestionen por aquello, pero por primera vez el Ministerio de Educación está preocupado de resolver un problema que antes se dejaba oculto. Era un dato escondido. ¿Por qué? Porque no había sistema de admisión escolar.

Se ha dicho de manera muy poco… rigurosa, puede ser la palabra, que esto es culpa del sistema de admisión escolar. Y la verdad es que no, eso es matar al mensajero. El sistema de admisión escolar lo que hace es develarnos el dato. Decir, mira, hay más niños buscando una escuela en este territorio y faltan cupos. Y con esa información la pregunta entonces es, ¿qué hacemos? Y lo que hemos decidido nosotros es ir a generar más capacidad. Y hemos invertido para crear más salas, para crear nuevas escuelas, para ampliar la capacidad máxima del sistema que está contenido. Recordemos también, hace algunos años atrás la discusión era cerrar, fusionar escuelas, no era abrir. Y justamente, y hay datos bien importantes, acá en la región de O’Higgins se generaron 224 nuevos cupos. Hoy tenemos un 84% de los establecimientos públicos ofrecen exclusivamente educación básica. Mientras solo el 11% ofrece educación media. Entonces, ¿cómo no va a haber un problema si la planificación que ha habido por décadas nos ha llevado a lo que llamamos el efecto embudo? Es decir, tenemos en la educación básica muchos estudiantes, pero a medida que van aumentando el nivel y llegan a la enseñanza media, se achica la capacidad del sistema de darle continuidad. Por eso es que lo que hoy día estamos preocupados es cómo garantizamos la trayectoria educativa completa. Ojalá que las escuelas partan en pre-kíndere y terminen en cuarto medio de manera tal que los estudiantes no se tengan que estar moviendo(….) también hay que enviar un mensaje a la familia; Hay cupos en muchos lugares donde todavía tenemos niños que no van a clases. Y habiendo escuela, lo que no podemos hacer es que se vulnere el derecho a la educación. Yo puedo comprender que a veces queda la familia que el niño entre a una escuela en particular, pero lo prioritario es que el niño vaya a estudiar. Y estando la oferta disponible, lo que esperamos es que ese niño vaya a la escuela, que no pierda la escolarídad, que no pierda la trayectoria educativa y hacemos un llamado entonces a las familias a que lleven a los niños a clase cuando hay disponibilidad de cupo.

Porque han habido casos en el que han habido sentencias de tribunales que han obligado a los Seremis a buscar oferta educativa para niños que ya están asignados en alguna escuela. O sea, ni siquiera son niños que no tengan una escuela donde ir, son niños que están en un lugar pero quieren entrar específicamente a otro lugar. Y ahí es donde se abre la pregunta, ¿es legítimo? O sea, evidentemente es legítimo buscar una mejor escuela, siempre, pero lo que no es legítimo es que ese afán de buscar la mejor escuela por parte de los padres, madres, yo lo sé porque soy papá también, tengo dos hijos, yo creo que es la mejor educación para ellos, no puede ser un obstáculo para que el estudiante tenga garantizado el derecho a la educación.

Trayendo esta discusión a Rancagua, es bastante obvio que todos quieran entrar al liceo Oscar Castro porque es que tiene mejores resultados, mejor trayectoria, pero no es infinito.

Claro, o sea, generalmente pasa eso. Mira, yo estudié en el liceo Eduardo de la Barra en Valparaíso. que debe ser el equivalente al Oscar Castro o al Instituto Nacional como el liceo emblemático de la comuna. Yo entré en segundo medio. Postulamos, debemos haber sido 500, 600 estudiantes a dos cupos. Solo dos cupos porque era segundo medio. Entonces, quedaron 498 niños fuera del sistema, o no fuera del sistema, fuera del Eduardo de la Barra y solo entramos dos. Entonces, Siempre ha existido esto de que los cupos son limitados, las escuelas no son infinitas, las escuelas por ley tienen límites, entonces es muy complejo cuando los tribunales comienzan a fallar y obligar a las autoridades o incluso a los sostenedores (…) esos límites legales no son discrecionales, tienen que ver con la superficie construida, la cantidad de metros cuadrados y la cantidad de metros cúbicos dentro de la misma sala de clase por estudiante, la cantidad de metros cuadrados de la sala, o sea, de los patios, de los espacios exteriores, de la cantidad de baños en función de la cantidad total de niños. Es decir, hay requisitos que están establecidos por el reconocimiento oficial y que no son discrecionales. Entonces, eso no se trata de meter niños y meter niños a las escuelas. Si las escuelas no tienen más cupos es porque llegan a un límite en el que ya no pueden contener más niños y niñas. Ahora, el desafío es crear más capacidad, capacidad que se ha perdido en el último tiempo, y por otro lado, que cada proyecto educativo ofrezca una educación de calidad.

O que haya más liceos Oscar Castro

A eso me refiero con que aumenten la calidad de la educación. O sea, que toda la oferta educativa ofrezca oportunidades de desarrollo equivalentes, ¿no? Pero es un proceso más lento. Y hay que trabajar fuertemente por aquello y esperamos contar con la unidad necesaria para que este desafío, que es un desafío país, sea asumido por todo y todas. Lo peor que podemos hacer es convertir educación en una trinchera de disputa político-ideológica. No gana nadie.

SERVICIOS LOCALES DE EDUCACION

Hablando también de los sostenedores, acá tenemos al servicio local de Colchagua, que hay que reconocer que especialmente con San Fernando era una necesidad imperiosa y todos pedían que entrara lo más luego posible, pero ha sido a la su vez cuestionado este servicio local. ¿En qué pasa esta situación?

Efectivamente el proceso ha sido complejo, No es casual que los tres servicios locales que presentan mayores complejidades precisamente sean servicios locales que se instalaron en territorios con problemas de arrastre muy graves. En el caso de Colchagua, San Fernando, en el caso de Atacama, lo mismo. La comuna de Tierra Amarilla terminó antes del traspaso con administrador provisional, alcalde y equipos directivos detenidos, aún presos. En el caso de Copiapó, algo parecido. El alcalde estuvo detenido por falta de pago de cotizaciones previsionales también.

El alcalde de San Fernando todavía está en prisión domiciliaria total…

Entonces, lo que quiero decir es que La educación pública tiene consigo un afán, un afán de ordenar, de ir generando las mejores condiciones para avanzar en el mejoramiento de los procesos educativos. Ha demostrado tener, en el caso de aquellos servicios locales que llevan más tiempo de implementación, que se han consolidado institucionalmente, han logrado tener mejores resultados educativos, han logrado mejorar la gestión, la eficiencia en el uso de los recursos, mejorar la participación de las comunidades. Pero nos queda mucho todavía por seguir implementando. O sea, lo que tenemos que comprender es que la ley 21.040 que crea el nuevo sistema está en pleno proceso de transición. Son 70 servicios locales los que corresponde instalar al final del proceso. Recién cuando nosotros llegamos, en el año 2022, eran 11 los que estaban instalados. y teníamos que crear 23 al año, entonces tuvimos que cambiar el calendario y aplanarlo, alargar el calendario. Recién nosotros como gobierno hemos transferido cuatro servicios locales, es decir, solo cuatro, no hemos transferido más, y son servicios locales que están dando la pelea, que están logrando montarse sobre el sistema educativo de manera adecuada, en el último resultado del SIMCE los servicios locales subieron sus resultados en general, Hay muy buenas prácticas que hemos identificado, se desarrollan en muchos de esos servicios locales. Entonces, creo que tenemos que mirar la transición para aprender del proceso, fortalecer el proceso, mejorar el proceso, pero no perder de vista de que es una ley que está instalándose y que su transición termina recién, el año 2030. Entonces nos queda todavía harto trecho por recorrer, harto de lo que aprender y harto que mejorar. Por eso presentamos una ley que reformula la ley 21.040, que está en discusión hoy día en el Senado, precisamente porque nos queremos hacer cargo de las deficiencias que tiene la ley. Sin duda que las tiene, y también la implementación de los servicios y estamos trabajando día a día por mejorar y fortalecer la educación pública.

. ¿Y en nuestra región se viene la instalación luego de nuevos servicios locales?

Están en proceso, precisamente, Cardenal Caro, tenemos a la vista el calendario, pero ojo, como Ministerio estamos mandatados por el Senado a hacer una evaluación. de la política, de la nueva educación pública, esa evaluación nos va a llevar a una discusión respecto a el calendario, más que por la extensión del tiempo, yo diría por el orden en que van a entrar los servicios que quedan pendientes… quiénes entran primero, quiénes entran después. Esa discusión está en desarrollo y eso podría cambiar algo. Entonces, hoy por hoy estamos esperando con ansia los resultados de esa evaluación que está en manos de la Universidad de Chile, aunque ya estamos mirando la evaluación que hizo el Consejo de Evaluación de la Nueva Educación Pública, que está mandatado por ley, a hacer la evaluación anual del sistema, un consejo además que es variopinto desde el punto de vista profesional, técnico, académico y también político, hay gente desde la oposición al oficialismo ahí, y gente también independiente que no representa una posición política, y el informe fue bastante positivo, y hace una recomendación muy significativa, que sin obviar el hecho de que tenemos que hacer mejoras en la ley y en los procesos de implementación, no es prudente detenerlo. La realidad del sistema municipal es cada vez más crítica y eso es algo de lo que tenemos que hacernos cargo también como parte del proceso de transición. O sea, cada vez más también, es más deficitaria.

Los municipios tienen que ir poniendo plata …

O simplemente no se pagan los sueldos y hay cada vez más casos similares a los que hubo en San Fernando en su minuto.