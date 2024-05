HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 15 DE MAYO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Una relación platónica podría convertirse esta noche en algo con pintas de ser serio y duradero. Todo depende de hasta dónde quieras que llegue el juego que se inicia ahora.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tu situación laboral repercutirá en el resto de tu familia, no sólo por cuestiones económicas, sino porque tu humor cambiará con ella. Estarás pendiente de un ascenso o quizá de un cambio, sea el que sea. Hoy puede ser un día de suerte en este sentido.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

El exceso de preocupaciones puede afectará a tus nervios de varias formas, por ejemplo no descansando lo suficiente. Lo peor es que también interferirá en tus relaciones de pareja o familiares, así es que deberás buscar momentos de descompresión.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Las personas de tu alrededor harán que estés a gusto en una jornada aparentemente anodina como la de hoy; milagrosamente, aflorará el sentido del humor a tu alrededor, puede que todo el mundo haya tenido un fin de semana estupendo.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tienes posibilidades hoy para sacar provecho de tus habilidades para la comunicación. No te dejes vencer por la timidez, y trata de aprovechar tus evidentes dotes de persuasión para que tus ideas sean recibidas por los demás como tú deseas.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Buenas posibilidades de compartir un premio con una persona muy querida a la que tenías olvidada últimamente. En el trabajo piensa que las injusticias siempre se pagan a la larga. Puedes tener molestias en la boca.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Hoy te mostrarás sumamente sociable y buscarás en todo momento la compañía, si puede ser de grandes grupos. Desempolvarás tu agenda y te dedicarás a llamar a todos aquellos que en algún momento fueron tus amigos. Precisamente la amistad será importante en el terreno económico.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Te sientes muy afectado por un problema profesional que estás padeciendo en la empresa. Debes solucionarlo antes de que empiece a hacerse notar en tus resultados. También tu familia parece haberse dado cuenta y tendrás que conciliar mejor ambas facetas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Hoy es un buen día para dejar resueltas pequeñas crisis o problemas que arrastras. El terreno más favorecido será el financiero; todo tipo de trámites o pasos administrativos se verán acelerados y resueltos satisfactoriamente. Buen día para el juego y para arriesgarse en apuestas deportivas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tendrás la sensación de que necesitas cerrar un ciclo, dejar todo atrás e intentar cosas nuevas, aunque eso implique romper con tu estabilidad sentimental también. Posiblemente ahí esté el origen de tu insatisfacción.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Aunque andes un poco corto de dinero, no debes quejarte tanto, contarás con lo necesario, pero eso no es motivo para negarte posibilidades con la familia y los amigos para las que no se necesita demasiado presupuesto.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Extrema las precauciones con la salud, los milagros no existen en la realidad del día a día y perder peso es peligroso si no se sigue una dieta equilibrada. Lo mejor es hacer algo más de ejercicio, lo cual te servirá para hacer nuevas amistades.