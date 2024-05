Remodelación de Farmacia en Hospital Pichilemu genera disminución de más de un 95% en los tiempos de espera

El aumento de usuarios en el Hospital de Pichilemu, producto del traslado de personas durante la pandemia a la comuna, implicó desafíos en distintos ámbitos para el establecimiento y uno de ellos fue la atención de la Farmacia, donde los tiempos de espera para la entrega de medicamento llegó a ser incluso superior a las 3 horas, generando incomodidad en los usuarios.

Pero, este problema ha quedado atrás, luego de que con recursos del Servicio de Salud se hicieran modificaciones a la infraestructura, aumentando el número de ventanillas de atención y usando tecnología para la gestión de la entrega de los medicamentos, además de contar con el apoyo del municipio local para la implementación de las nuevas dependencias, iniciativas que fueron entregadas formalmente a la comunidad.

Al respecto, el director del Servicio de Salud O’Higgins, Jaime Gutiérrez destacó que “la implementación de la nueva Farmacia del Hospital de Pichilemu es una inversión que hizo el Servicio de Salud para mejorar las condiciones de entrega en los medicamentos y de reducir con eso los tiempos de espera, una acción necesaria para mejorar la calidad de la atención a nuestro usuarios, donde también tuvimos el apoyo del municipio, que incluyó algunos equipamientos que no estaban considerados en el proyecto”.

Por su parte, el director del Hospital de Pichilemu, doctor Alejandro Cerda, expresó que “la inauguración de esta ampliación de la farmacia del hospital de Pichilemu, genera un gran impacto en la salud de las personas, disminuyendo los largos tiempos de espera largo tiempo de espera, de hasta 2 a 3 horas, en los momentos más críticos, a no más de 5 a 10 minutos, que es un impacto positivo para la salud de las personas y con lo cual estábamos al debe”.

Para el encargado de Farmacia, Q.F. Luis Aceituno, “este es un punto de inflexión para la comunidad de Pichilemu, porque pasamos de una espera relativamente cómoda a un período postpandemia en que la espera era insostenible, de hasta más de 3 horas y eso generaba estrés tanto para el usuario como para el TENS de farmacia que estaba al otro lado de la ventanilla y la entrega de las prescripciones no es sólo que sea rápida, sino que además debe ser una entrega informada y segura, donde el paciente tenga la posibilidad de poder resolver alguna duda y eso no estaba pasando hace mucho tiempo. Ahora podemos recuperar ese espacio que se había perdido por la pandemia y acercar el hospital a la comunidad, porque claramente una experiencia de espera positiva influye en la salud de la persona”.

Para los usuarios, la habilitación de esta nueva farmacia ha sido valorada en forma muy positiva, como lo señalaron Nicolás Araos, quien manifestó que “cuando empecé a venir por mi abuelo, que está postrado, el período de atención era muy largo, venía a las 11 de la mañana y estaba hasta las la 3 de la tarde esperando, ahora no hay más de 2 o 3 personas antes y está super expedito”, mientras que Hugo Dufey indicó que “había días muy complejos como los lunes a principio de mes, pero nunca esperabas menos de 1 hora y media, mientras que vine anteayer y no había nadie, me demoré menos de un minuto en que me atendieran”.

Para Raquel Espinoza, tesorera de la UCAM y una de las gestoras de las usuarias que levantó la problemática de la farmacia “ha sido maravilloso el cambio realizado, porque fui una de las usuarias que me tocó esperar más de 3 horas para poder recibir mi medicamento y ahora el mes pasado me sorprendí porque en 5 minutos ya tenía mi medicamento Así que muy agradecida sobre todo de las personas que nos apoyaron con la firma para poder llegar hasta donde la Ministra y que nos pudieran.

Finalmente, para la Consejera Regional, Tamara Monroy, las mejoras realizadas en la farmacia son “trascendentales, porque el Hospital pasó 9 mil a más de 20 mil usuarios y eso afectó los tiempos de espera e incluso había pacientes del sector rural que venía en bus en la mañana y no alcanzaban a retirar sus medicamentos y eso hoy ha cambiado completamente con una atención de calidad y donde incluso le entregan sus medicamentos fraccionados, en un espacio ordenado, así que muy contenta por lo que ha hecho el Servicio de Salud y agradecer la Ministra, a quien fuimos a ver con la senadora Sepúlveda y los adultos mayores que trabajaron para juntar las firmas, siendo ejecutado en tiempo récord por el director del Servicio”.