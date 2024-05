Senador Castro se reúne con Contralora y anuncia Investigación Especial en hospitales del país para verificar estado de listas de espera

A propósito de la nota emitida por Reportajes de Teletrece donde se dio a conocer que tras una auditoría realizada por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente al Hospital Sótero del Río con el objetivo de verificar la correcta aplicación de la normativa vigente de los egresos administrativos realizados durante 2023 y que determinó que se habrían eliminado de las listas de espera más de 323 mil interconsultas de forma masiva, algunas sin respetar la norma, con procedimientos que nunca se hicieron, el senador por la región de O’Higgins, Juan Luis Castro, acudió este jueves a la Contraloría General de la República solicitando que el ente fiscalizador, tome medidas.

En el escrito, el también médico, solicita a la Contraloría los antecedentes de la auditoría realizada por el servicio y que por su intermedio entregue la información que tuvo a la vista para la evacuación del informe que se indica. También, plantea que se lleve a cabo una fiscalización a los hospitales bases y autogestionados de cada región, respecto al sistema de egreso de listas de espera y su coherencia con lo informado en las plataformas que cada uno de ellos mantiene en sus registros.

“Me he reunido con la Contralora General Dorothy Pérez, para pedirle dos cosas. Uno, que haga con profundidad una investigación a todo lo que rodea al Hospital Sótero del Río, el más grande de Santiago, que tiene hoy día una escandalosa realidad que tiene que asumir, que no sabemos si es la punta del iceberg ; y en segundo lugar, que se recojan de un conjunto de hospitales de alta complejidad en el país, hospitales base de regiones, de especialidad, todas aquellas situaciones en las cuales la lista de espera aparece en una zona de duda o de incertidumbre respecto al cumplimiento y al ordenamiento de los pacientes, y la manipulación o no que pudo haber existido de parte de autoridades intermedias”, señaló el parlamentario.

A su salida de la Contraloría, el ex presidente del Colegio Médico, manifestó que la contralora le anunció que desde la próxima semana se tomarán acciones al respecto. “Puedo decir, con plena autoridad, de la propia Contralora me ha comunicado que a contar del lunes de la próxima semana, iniciará una investigación a fondo en el Hospital Sótero del Río y a su vez una Investigación Especial de la cual se van a levantar antecedentes en distintos hospitales de alta complejidad del país para verificar cuál es -en esta revisión que tiene carácter de Investigación Especial, más que auditoría- la realidad de las listas de espera hoy día en el país, a partir de una muestra de hospitales muy emblemáticos y significativos donde se va a investigar exactamente porqué están en tamaño de lista de espera una cantidad de pacientes, cómo se reduce esa lista y qué manipulación o no pudo haber existido respecto de esas realidades que hoy día nadie sabe y que más bien confía en que serán llamados algún día para poder ser intervenidos o para una consulta especialidad”.

“En palabras muy simples, la Contralora ha acogido nuestro planteamiento e inicia un levantamiento de información con una Investigación Especial amplia a distintos establecimientos de alta complejidad en Chile para verificar su nivel de cumplimiento en esas listas de espera que son un verdadero karma para la ciudadanía en Chile”, puntualizó.

Manifestó que se siente muy confiado respecto de la labor del ente fiscalizador. “La Contraloría es la institución que mira al Estado, lo audita, lo revisa, la que va a tomar cartas en el asunto de manera formal, porque esto requiere una opinión externa, aquí se requiere algo plausible, algo que sea verosímil y que clarifique, transparente la realidad de las listas de espera en Chile. Me parece que ese propósito de la Contraloría, la autoridad lo ha tomado y lo va a tomar con mucha fuerza a contar de la próxima semana”.